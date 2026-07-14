Od Berlinske filharmonije do hrvatske publike: Ana-Marija Markovina predstavlja svoj najnoviji album

Dok ljetne pozornice diljem Europe ponovno ispunjava zvuk klasične glazbe, hrvatska pijanistica Ana-Marija Markovina predstavlja projekt kojemu je posvetila godine rada.

Objavljen za uglednu diskografsku kuću Hänssler Classic, album ''Fanny Mendelssohn Hensel: Complete Piano Works Vol. 1'' donosi čak 74 samostalna komada raspoređena na četiri CD-a i predstavlja prvi dio cjelovite snimke klavirskog opusa Fanny Mendelssohn Hensel, skladateljice čija je glazba desetljećima ostajala u sjeni njezina slavnog brata Felixa Mendelssohna. Posebnu vrijednost izdanju daje činjenica da velik dio djela dosad nikada nije bio snimljen, čime ovaj projekt predstavlja značajan doprinos istraživanju i očuvanju glazbene baštine 19. stoljeća.

Ana-Marija Markovina jedna je od najcjenjenijih europskih pijanistica svoje generacije. Rođena u Hrvatskoj, a odrasla i profesionalno oblikovana u Njemačkoj, tijekom karijere nastupala je na nekima od najuglednijih svjetskih pozornica, uključujući Berlinsku filharmoniju, Konzerthaus Berlin, Musikverein u Beču, Laeiszhalle u Hamburgu te brojne koncertne dvorane diljem Europe, Azije i Amerike.

Ana Marija Markovina - 1 Foto: Copyright: Dina Vincekovic

Međunarodno priznanje stekla je povijesnom snimkom cjelokupnog klavirskog opusa Carla Philippa Emanuela Bacha, koja joj je donijela Nagradu njemačkih diskografskih kritičara i uvrstila je među najznačajnije interprete njemačke glazbene baštine. Legendarni pijanist Paul Badura-Skoda opisao ju je kao jednu od najvažnijih umjetnica svoje generacije.

Najnoviji projekt posvećen Fanny Mendelssohn Hensel nastavak je njezina dugogodišnjeg interesa za skladatelje i skladateljice čija djela nisu dobila mjesto koje zaslužuju u koncertnom i diskografskom repertoaru. Upravo zato ovaj album predstavlja mnogo više od još jedne diskografske objave. Riječ je o svojevrsnom glazbenom otkrivanju, projektu koji publici omogućuje susret s bogatim, originalnim i emocionalno snažnim klavirskim opusom jedne od najzanimljivijih skladateljica romantičkog razdoblja.

Kritika je izdanje dočekala s velikim zanimanjem. Osvrti posebno ističu interpretativnu snagu Ane-Marije Markovine, ali i vrijednost samog projekta koji otkriva velik broj dosad rijetko izvođenih ili potpuno nepoznatih djela. Jedan od međunarodnih kritičara zapisao je kako je gotovo četiri sata glazbe prošlo u jednom dahu zahvaljujući spoju fascinantne glazbe i iznimne interpretacije te izrazio veliko iščekivanje nastavka projekta.

Ana-Marija Markovina umjetnica je koja vjeruje da glazba ne postoji samo kako bi čuvala tradiciju, već i kako bi iznova otkrivala ono što je nepravedno ostalo skriveno. Album ''Fanny Mendelssohn Hensel: Complete Piano Works Vol. 1'' upravo je takav projekt, spoj vrhunske interpretacije, glazbenog istraživanja i iskrene želje da se važna umjetnička djela vrate publici kojoj pripadaju.