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hrvatska pijanistica

Od Berlinske filharmonije do hrvatske publike: Ana-Marija Markovina predstavlja svoj najnoviji album

Piše showbuzz.hr, Danas @ 15:35 Preporuke komentari
Ana Marija Markovina - 2 Ana Marija Markovina - 2 Foto: Copyright: Dina Vincekovic

Dok ljetne pozornice diljem Europe ponovno ispunjava zvuk klasične glazbe, hrvatska pijanistica Ana-Marija Markovina predstavlja projekt kojemu je posvetila godine rada.

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Od Berlinske filharmonije do hrvatske publike: Ana-Marija Markovina predstavlja svoj najnoviji album
hrvatska pijanistica
Od Berlinske filharmonije do hrvatske publike: Ana-Marija Markovina predstavlja svoj najnoviji album
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