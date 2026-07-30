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Novi film Pedra Almodóvara stigao je u kina, kritičari ga nazivaju njegovim najosobnijim djelom

Piše K. D., 30.07.2026 @ 23:01 Preporuke komentari
Bitter Christmas Bitter Christmas Foto: Sony Pictures / Everett / Profimedia

Nakon festivalske turneje i odličnog odjeka među kritičarima, novi film slavnog španjolskog redatelja Pedra Almodóvara stigao je i u domaća kina te donosi priču koja briše granicu između stvarnosti, fikcije i osobnih sjećanja.

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