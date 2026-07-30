Novi film Pedra Almodóvara stigao je u kina, kritičari ga nazivaju njegovim najosobnijim djelom

Nakon festivalske turneje i odličnog odjeka među kritičarima, novi film slavnog španjolskog redatelja Pedra Almodóvara stigao je i u domaća kina te donosi priču koja briše granicu između stvarnosti, fikcije i osobnih sjećanja.

Pedro Almodóvar ponovno je privukao pozornost filmskog svijeta. Slavni španjolski redatelj, čiji je prošli film ''The Room Next Door'' osvojio Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji 2024. godine, publici predstavlja novu dramu ''Bitter Christmas'' (Amarga Navidad), koju mnogi opisuju kao njegovo najosobnije ostvarenje dosad.

Film je ove godine prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, no za razliku od većine naslova u službenom programu, ondje nije imao svjetsku premijeru. Publika u Španjolskoj već ga je imala priliku pogledati, a ondje je ostvario i zapažen kinouspjeh zaradivši više od tri milijuna dolara.

Radnja prati Elsu, redateljicu reklama koja 2004. godine piše scenarij inspiriran teškim životnim iskustvom bliskog prijatelja. No kako priča odmiče, otkriva se da je njezina priča zapravo fikcija koju je napisao Raúl, redatelj iz 2026. godine čiji izgled i karakter neodoljivo podsjećaju na samog Almodóvara. Film tako postaje svojevrsna igra između autora i njegovih likova te istražuje granicu između autobiografije i izmišljene priče.

Bitter Christmas Foto: El Deseo - Movistar Plus+ / Album / Profimedia

Takav pristup nije nov u Almodóvarovu opusu. I njegov hvaljeni film ''Pain and Glory'' iz 2019. godine, u kojem je glavnu ulogu odigrao Antonio Banderas, bio je snažno inspiriran redateljevim vlastitim životom.

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U glavnim ulogama pojavljuju se Bárbara Lennie i Leonardo Sbaraglia, a glumačku ekipu čine i Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez te dugogodišnja Almodóvarova suradnica Rossy de Palma.

Bitter Christmas Foto: Sony Pictures / Everett / Profimedia

Prve kritike posebno ističu slojevitu strukturu priče koja isprepliće različite vremenske linije i više verzija samog autora. Pohvale su dobili i glumačke izvedbe, kao i vizualni identitet filma, raskošna scenografija i prepoznatljiva paleta boja po kojoj je Almodóvar poznat desetljećima.

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Iako dio kritičara smatra da ''Bitter Christmas'' nije među njegovim najjačim ostvarenjima, većina se slaže da redatelj i ovoga puta ostaje vjeran temama koje su obilježile njegovu karijeru – kreativnoj krizi, sjećanjima, emocijama i tankoj granici između stvarnog života i fikcije. Upravo zato mnogi ga smatraju još jednim vrijednim poglavljem u bogatoj filmografiji jednog od najutjecajnijih europskih redatelja današnjice.

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