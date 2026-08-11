Nova teen serija zaludjela je gledatelje: Tvrde da je bolja od Off Campusa

Nova teen opsesija već je stigla. ''Sterling Point'' tek se pojavio na streaming platformama, a gledatelji su se već navukli na kombinaciju ljetne romanse, obiteljskih tajni i ljubavnog trokuta.

Ako ste mislili da je ''Off Campus'' nova teen opsesija kojoj će trebati vremena da dobije ozbiljnu konkurenciju, čini se da ste se prevarili. Na streaming platforme stigao je ''Sterling Point'', nova romantična serija o kojoj se već naveliko priča, a prve reakcije gledatelja sugeriraju da bismo mogli imati novi hit.

U središtu priče je 17-godišnja Annie Jacobson (Ella Rubin), ambiciozna tinejdžerica iz New Yorka koja voli imati kontrolu nad svojim životom i budućnošću. Ipak, njezini se planovi raspadnu kada dozna da joj je otuđeni djed ostavio poprilično neobično nasljedstvo – otok na jezeru u Kanadi.

Sterling Point Foto: Living4media

Annie tamo odlazi s bratom blizancem Connorom, a ono što je trebalo biti tek upoznavanje s neobičnim obiteljskim nasljedstvom ubrzo se pretvara u kopanje po prošlosti.

Sterling Point Foto: Living4media

Postaje jasno da otok nije slučajno završio u njihovim rukama. Tragovi ih vode prema obiteljskoj povijesti, njihovoj majci i stvarima o kojima im odrasli očito nisu rekli cijelu istinu.

Upravo je to jedan od razloga zbog kojih se ''Sterling Point'' izdvaja iz mora teen romansi. Ljubavi i privlačnosti ne nedostaje, ali serija se ne zadržava samo na tome.

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Priča se dotiče gubitka, žalovanja i kompliciranih obiteljskih odnosa, dok Annie pokušava spojiti dijelove vlastite prošlosti. Istovremeno upoznaje nove ljude, među kojima je i Ramona (Amélie Hoeferle), koja će imati važnu ulogu u njezinu životu.

Sterling Point Foto: Amazon Prime / Planet / Profimedia

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''Sterling Point'' ima i svoj ljubavni trokut, a gledatelji su se već počeli dijeliti u timove. Situacija pomalo podsjeća na dane kada je internet vodio beskrajne rasprave oko Conrada i Jeremiaha iz serije ''The Summer I Turned Pretty''.

Sterling Point Foto: Amazon Prime / Planet / Profimedia

Prva sezona donosi osam epizoda i sve su već objavljene!

Iza projekta stoji Megan Park, dok su među izvršnim producentima Josh Schwartz i Stephanie Savage.

Ta imena posebno dobro poznaju svi koji su odrastali uz ''The O.C''. ili ''Gossip Girl''. Zato možda i nije iznenađenje što ''Sterling Point'' ima upravo onu kombinaciju romantike, obiteljskih tajni i teen drame zbog koje vrlo lako kliknete na ''sljedeću epizodu''.

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