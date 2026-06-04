Zašto svi pričaju o ovoj seriji? Jedna ljubavna priča postala je novi globalni fenomen

Serija "Off Campus", nastala prema bestsellerima Elle Kennedy, od BookTok senzacije prerasla je u globalni hit zahvaljujući spoju romanse, sporta, ozbiljnih društvenih tema i karizmatičnih likova koji su osvojili milijune gledatelja i korisnika društvenih mreža.

Ako ste posljednjih mjeseci proveli barem nekoliko minuta na TikToku, Instagramu ili BookToku, velike su šanse da ste naišli na videe posvećene seriji "Off Campus". Ono što je prije deset godina započelo kao romantični roman relativno nepoznate autorice Elle Kennedy danas je preraslo u jedan od najvećih televizijskih i književnih fenomena među mladima.

Nakon što su knjige prodane u više od tri milijuna primjeraka i godinama dominirale preporukama na društvenim mrežama, konačno je 2026. godine predstavljena dugo očekivana ekranizacija koja je u samo nekoliko dana privukla desetke milijuna gledatelja.

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"Off Campus" prati grupu studenata na izmišljenom sveučilištu Briar University, a u središtu priče nalaze se hokejaši i njihove ljubavne veze.

Prva sezona temelji se na romanu "The Deal" iz 2015. godine i prati Hannah Wells, talentiranu studenticu glazbe, te Garretta Grahama, najveću zvijezdu sveučilišne hokejaške momčadi. Njihov dogovor o lažnoj vezi postupno prerasta u nešto mnogo ozbiljnije, a upravo je spoj popularnih tropa poput "fake datinga", sportskih romansi i studentskog života jedan od razloga ogromne popularnosti priče.

No ljubavna priča samo je dio onoga što privlači publiku.

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Off Campus - 3 Foto: Profimedia

Iako se na prvi pogled čini kao lagana romantična drama, "Off Campus" otvara i niz ozbiljnih tema s kojima se suočavaju mladi ljudi.

Kroz knjige i seriju obrađuju se teme seksualnog nasilja, trauma iz prošlosti, mentalnog zdravlja, obiteljskih odnosa, toksične muškosti, pritiska sportskih karijera i pronalaska vlastitog identiteta tijekom studiranja. Autorica Elle Kennedy upravo je zbog kombinacije romantike i emocionalno složenih priča stekla vjernu bazu čitatelja.

Posebno je zanimljivo što su muški likovi prikazani drukčije nego u mnogim sličnim pričama. Umjesto stereotipnih sportaša, gledatelji upoznaju mladiće koji se bore s nesigurnostima, obiteljskim problemima i emocionalnim izazovima.

Knjige iz serijala "Off Campus" objavljene su između 2015. i 2016. godine, ali pravi procvat doživjele su godinama kasnije zahvaljujući TikToku. Tijekom pandemije BookTok zajednica počela je masovno preporučivati romane Elle Kennedy, a posebno su popularni postali Garrett Graham, Dean Di Laurentis i ostali članovi hokejaške ekipe Briar Universityja. Tisuće videa, montaža i reakcija pretvorile su serijal u nezaobilazno štivo za ljubitelje romantičnih romana.

Off Campus - 2 Foto: Profimedia

Popularnost je bila toliko velika da su fanovi godinama tražili televizijsku adaptaciju, uspoređujući potencijalnu seriju s hitovima poput "Bridgertona", "Vrućeg rivalstva" i "The Summer I Turned Pretty".

Amazon MGM Studios službeno je najavio adaptaciju 2024. godine, a iza projekta su stali Louisa Levy i Gina Fattore. Sama Kennedy uključena je kao producentica i konzultantica kako bi ekranizacija ostala vjerna knjigama.

Zanimljivo je da je serija obnovljena za drugu sezonu čak i prije premijere prve, što dovoljno govori o povjerenju koje je studio imao u projekt.

Off Campus - 4 Foto: Profimedia

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Glavne uloge dobili su Ella Bright i Belmont Cameli, koji tumače Hannah Wells i Garretta Grahama. Uz njih, važan dio glumačke postave čine: Mika Abdalla kao Allie Hayes, Stephen Kalyn kao Dean Di Laurentis, Antonio Cipriano kao John Logan, Jalen Thomas Brooks kao John Tucker te Josh Heuston kao Justin Kohl.

Posebno su se među obožavateljima istaknuli Mika Abdalla i Stephen Kalyn, čiji su likovi već tijekom prve sezone postali favoriti publike. Upravo će njihova ljubavna priča biti u središtu druge sezone.

Nakon premijere društvene mreže preplavili su isječci i reakcije gledatelja.

Mika Abdalla - 4 Foto: Profimedia

Hashtagovi povezani sa serijom prikupili su milijune pregleda, a glumci su preko noći stekli status novih zvijezda generacije Z. Posebno se dijele scene između Hannah i Garretta, ali i trenuci koji uključuju Deana i Allie, za koje mnogi tvrde da su ukrali show.

Popularnost serije bila je tolika da je čak i glazba korištena u pojedinim scenama doživjela nagli rast slušanosti na streaming servisima.

Zašto je nastala tolika opsesija? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Serija kombinira gotovo sve što moderna publika voli: atraktivne likove, napetu romantiku, sportski svijet, humor, prijateljstva i emocionalne priče koje se bave stvarnim problemima.

Istovremeno nudi eskapizam i prepoznatljive životne situacije, zbog čega se mnogi gledatelji lako povezuju s likovima.

Dok se fanovi već pripremaju za drugu sezonu, jedno je jasno – "Off Campus" više nije samo još jedna adaptacija popularne knjige. Postao je pravi kulturni fenomen koji je iz BookToka preselio na male ekrane i osvojio milijune gledatelja diljem svijeta.

Više o Miki Abdalli, koja tumači Allie čitajte OVDJE.

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