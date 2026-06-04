Iza bezvremenskog stila skrivala se snažna žena: Jeste li znali za ove zanimljivosti iz života Audrey Hepburn?

Iako je od njezine smrti prošlo više od 30 godina, Audrey Hepburn i dalje fascinira generacije diljem svijeta.

Postoje filmske zvijezde koje obilježe jedno desetljeće, a postoje i one koje postanu bezvremenske ikone. Audrey Hepburn pripadala je ovoj drugoj skupini. Njezina elegantna pojava, prepoznatljiv osmijeh i nezaboravne uloge u klasicima poput "Doručak kod Tiffanyja", "Praznik u Rimu" i "Moje lijepe dame" učinili su je jednom od najvećih holivudskih zvijezda svih vremena.

No iza glamura, dizajnerskih haljina i blještavila crvenih tepiha skrivala se žena čiji je život bio daleko složeniji od filmskih scenarija koje je utjelovljivala. Audrey je preživjela rat, glad i gubitke, sanjala baletnu karijeru prije nego što ju je osvojio Hollywood, ljubila neke od najpoznatijih muškaraca svog vremena i posljednje godine života posvetila pomaganju djeci u najugroženijim dijelovima svijeta.

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Audrey Hepburn - 3 Foto: Profimedia

Iako je od njezine smrti prošlo više od 30 godina, Audrey Hepburn i dalje fascinira generacije diljem svijeta. U nastavku donosimo deset zanimljivih činjenica koje otkrivaju manje poznatu stranu života žene koja je postala simbol elegancije, humanosti i bezvremenskog stila.

1. Djetinjstvo joj je obilježio Drugi svjetski rat

Iako je svijet pamti kao sofisticiranu holivudsku zvijezdu, Audrey je tijekom Drugog svjetskog rata proživjela strahote nacističke okupacije u Nizozemskoj. Svjedočila je bombardiranjima, gladi i odvođenju ljudi u logore, a tijekom tzv. "Zimske gladi" 1944. godine patila je od pothranjenosti. Upravo su ta iskustva kasnije snažno utjecala na njezinu humanitarnu misiju.

Ipak, kao tinejdžerica sudjelovala je u tajnim baletnim nastupima kojima su se prikupljala sredstva za nizozemski otpor protiv nacista. Prema brojnim svjedočanstvima, prenosila je i poruke za pripadnike otpora, riskirajući vlastitu sigurnost.

Audrey Hepburn - 7 Foto: Profimedia

2. Sanjala je da postane profesionalna balerina

Prije glume Audrey je željela postati primabalerina. Nakon rata intenzivno je trenirala balet u Londonu, no zbog posljedica pothranjenosti i svoje visine shvatila je da neće moći ostvariti profesionalnu baletnu karijeru. Upravo ju je ta spoznaja usmjerila prema glumi.

3. Otkriće na plaži promijenilo joj je život

Njezina karijera krenula je neočekivanim putem. Tijekom snimanja u Monte Carlu primijetila ju je slavna francuska književnica Colette, koja je inzistirala da upravo Audrey utjelovi glavnu junakinju u kazališnoj adaptaciji njezina romana "Gigi". To je bio početak njezina velikog uspona.

Audrey Hepburn - 11 Foto: Profimedia

4. Oscar je osvojila već prvom velikom filmskom ulogom

Holywood je osvojila praktički preko noći. U filmu "Praznik u Rimu" (Roman Holiday) iz 1953. godine glumila je uz Gregoryja Pecka, a za svoju prvu glavnu filmsku ulogu osvojila je Oscara za najbolju glumicu. Time je postala jedna od rijetkih glumica koje su ostvarile takav uspjeh na samom početku karijere.

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5. Hubert de Givenchy bio joj je više od dizajnera

Jedno od najpoznatijih prijateljstava u svijetu mode bilo je ono između Audrey Hepburn i legendarnog dizajnera Huberta de Givenchyja. Upoznali su se tijekom snimanja filma "Sabrina" i razvili prijateljstvo koje je trajalo desetljećima. Givenchy je kreirao neke od njezinih najpoznatijih modnih trenutaka, uključujući kultne kreacije iz filmova "Doručak kod Tiffanyja" i "Sabrina".

Audrey Hepburn - 9 Foto: Profimedia

6. Ljubavni život nije joj bio bajka

Iako je na filmskom platnu često glumila žene koje pronalaze idealnu ljubav, privatni život bio joj je mnogo složeniji. Bila je udana za glumca Mela Ferrera, s kojim je dobila sina Seana, te za talijanskog psihijatra Andreu Dottija, s kojim je dobila sina Lucu. Oba braka završila su razvodom. Sreću je pronašla tek kasnije uz nizozemskog glumca Roberta Woldersa, s kojim je ostala do kraja života.

7. Govorila je čak pet jezika

Zahvaljujući međunarodnom odrastanju i životu u nekoliko zemalja, Audrey je tečno govorila engleski i nizozemski, a služila se i francuskim, talijanskim, španjolskim te njemačkim jezikom. Ta joj je sposobnost kasnije bila od velike pomoći tijekom humanitarnih misija diljem svijeta.

Audrey Hepburn - 2 Foto: Profimedia

8. Obožavala je hranu, a pogotovo tjesteninu

Unatoč svojoj legendarno vitkoj figuri, zbog koje ju je Barbara Walters jednom prilikom u intervjuu čak pitala koliko ima kilograma, Audrey Hepburn bila je veliki ljubitelj hrane, a posebno tjestenine s umakom od rajčice.

Kako je njezin sin Luca Dotti otkrio u knjizi "Audrey at Home", glumica je često putovala s pakiranjem sušenih špageta u kovčegu kako bi ih mogla pripremiti čim stigne na odredište.

"U Švicarskoj je imala vlastiti povrtnjak bez pesticida", istaknula je autorica Pamela Keogh. "Prakticirala je koncept 'od vrta do stola' mnogo prije nego što je to postalo popularno. Jela je organsku hranu prije gotovo svih drugih. Njezin stil prehrane bio je vrlo talijanski i jednostavan."

Audrey Hepburn - 10 Foto: Profimedia

9. Bila je jedna od rijetkih osoba s EGOT statusom

Audrey Hepburn pripada vrlo ekskluzivnom klubu umjetnika koji su tijekom karijere osvojili nagrade Emmy, Grammy, Oscar i Tony. Taj prestižni status, poznat kao EGOT, ostvario je vrlo mali broj ljudi u povijesti zabavne industrije.

10. Posljednje godine života posvetila je djeci

Pred kraj života Audrey je gotovo potpuno napustila glumu kako bi se posvetila radu za UNICEF. Kao ambasadorica dobre volje putovala je u Etiopiju, Somaliju, Venezuelu, Bangladeš i mnoge druge zemlje pogođene siromaštvom i ratovima. Djeci u potrebi pomagala je sve do svoje smrti 1993. godine, a za svoj humanitarni rad primila je i Predsjedničku medalju slobode, jedno od najvećih američkih priznanja.

Audrey Hepburn - 12 Foto: Profimedia

Audrey Hepburn - 13 Foto: Profimedia

Iako je prošlo više od 30 godina od njezine smrti, Audrey Hepburn i dalje je sinonim za bezvremensku eleganciju. No njezina najveća ostavština možda nisu Oscar, modne kreacije ni filmski klasici, već suosjećanje koje je pokazivala prema drugima. Od djevojčice koja je preživjela ratnu glad do žene koja je pomagala djeci diljem svijeta, Audrey Hepburn ostala je mnogo više od filmske zvijezde – postala je inspiracija generacijama.

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