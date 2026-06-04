Voditelj javno pokazao 16 godina mlađeg partnera, imali su važan razlog za izlazak

Andy Cohen poslije više mjeseci je javno pokazao novog partnera Kevina Sobieskog, što je potaknulo nagađanja da je jedan od najpoznatijih televizijskih neženja napokon pronašao ozbiljnu ljubav.

Andy Cohen, jedan od najpoznatijih američkih televizijskih voditelja i izvršni direktor televizijske kuće Bravo, ponovno je pronašao ljubav.

Zvijezda emisije "Watch What Happens Live" ovih je dana prvi put javno viđena u društvu novog partnera Kevina Sobieskog, čime je potvrdila glasine koje već mjesecima kruže američkim medijima.

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Andy Cohen i Kevin Sobieski - 2 Foto: Profimedia

Par je snimljen tijekom proslave Cohenova 58. rođendana u New Yorku, a posebnu je pažnju privukla činjenica da su restoran napustili držeći se za ruke. Za Cohena, koji je poznat po tome da privatni život drži podalje od očiju javnosti, riječ je o rijetkom javnom iskazu nježnosti.

Sobieski ima 42 godine, diplomirao je na prestižnoj Harvard Business School te radi u odjelu za upravljanje portfeljem investicijskog diva TPG. Prije veze s Cohenom bio je u vezi s Benom Pasekom, nagrađivanim skladateljem i tekstopiscem koji je radio na hitovima poput "La La Landa" i mjuzikla "Dear Evan Hansen".

Andy Cohen - 5 Foto: Profimedia

Andy Cohen i Kevin Sobieski - 1 Foto: Profimedia

Prema pisanju američkih medija, Cohen i Sobieski zajedno su nekoliko mjeseci, a čini se da je njihova veza postala dovoljno ozbiljna da više ne osjećaju potrebu skrivati se od fotografa.

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Iako je godinama slovio kao jedan od najpoželjnijih neženja američke televizije, Cohen nikada nije previše govorio o svojim vezama. Posljednja ozbiljnija veza koja je dospjela u javnost bila je ona s Cliftonom Dassuncaom, također diplomantom Harvarda.

Andy Cohen - 3 Foto: Profimedia

Njih dvojica navodno su bili zajedno gotovo dvije godine prije nego što su prekinuli 2018. godine. Nakon toga Cohen nije bio službeno povezan ni s jednom osobom, iako su ga mediji povremeno spajali s različitim muškarcima iz njujorškog društvenog života.

Sam Cohen nikada nije skrivao da uživa u spojevima. U više je navrata otvoreno govorio o korištenju aplikacija za upoznavanje, a prošle je godine u podcastu "Call Her Daddy" priznao da je aktivan na platformama poput Grindra, Scruffa, Raye i Hingea.

"Upoznajem dvije vrste ljudi – one s kojima želim izlaziti i one s kojima želim spavati", iskreno je rekao tada.

Andy Cohen - 1 Foto: Profimedia

Posljednjih godina Cohenov privatni život ipak se značajno promijenio. Danas je samohrani otac sedmogodišnjeg sina Bena i četverogodišnje kćeri Lucy, koje je dobio uz pomoć surogat-majke.

U ranijim intervjuima priznao je da su mu se prioriteti potpuno promijenili nakon što je postao roditelj te da puno pažljivije bira ljude koje pušta u svoj život.

Andy Cohen - 2 Foto: Profimedia

Upravo zato mnogi vjeruju da veza s Sobieskim nije samo prolazna romansa. Ako je suditi prema fotografijama s proslave rođendana, Cohen nakon godina ljubavnih avantura možda napokon uživa u ozbiljnoj vezi.

A njegovi obožavatelji ne kriju zadovoljstvo što ga vide sretnog – i zaljubljenog.

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