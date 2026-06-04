Pretraži
ne skriva sreću

Voditelj javno pokazao 16 godina mlađeg partnera, imali su važan razlog za izlazak

Piše E. G., Danas @ 10:41 Celebrity komentari
Andy Cohen - 4 Andy Cohen - 4 Foto: Profimedia

Andy Cohen poslije više mjeseci je javno pokazao novog partnera Kevina Sobieskog, što je potaknulo nagađanja da je jedan od najpoznatijih televizijskih neženja napokon pronašao ozbiljnu ljubav.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Voditelj Andy Cohen prošetao s novim dečkom
ne skriva sreću
Voditelj javno pokazao 16 godina mlađeg partnera, imali su važan razlog za izlazak
Zašto je Michael Jackson zapravo nosio traku na nosu?
zanimljiv razlog
Zašto je Michael Jackson zapravo nosio traku na nosu?
Neda Ukraden u podcastu Nema labavo by IN magazin otkrila kako je cijeli život izbjegla kredite i dugove
ekskluzivni intervju
Nikad nije bila ni u dugu ni u kreditu: Neda Ukraden objasnila kako joj je to uspjelo
Tanga badić Georgine Rodriguez otkrio je figuru na kojoj joj mnogi zavide
zapalila društvene mreže
Ronaldova Georgina u tanga badiću pokazala zašto je jedna od najatraktivnijih žena svijeta
Gdje je danas Rafael Amaya?
televizijski narkoboss
Od najveće zvijezde telenovela do životnog sloma: Miljenik publike uspio se vratiti kad su ga svi otpisali
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
Danijela Dvornik donijela novu odluku
Kad umor uzme danak
"Izgorjela sam": Danijela Dvornik nakon teških mjeseci donijela važnu odluku
Neda Ukraden u podcastu Nema labavo by IN magazin govorila u što ulaže novac
ekskluzivni intervju
Brutalno iskrena Neda Ukraden: ''Maldivi su smor, bezveze, radije ću uložiti u parkete i vrata''
Novi blog bolesne Vedrane Rudan 4
''ima li neki drugi lijek?''
Vedrana Rudan u novoj kolumni nakon dugo vremena: ''Meni je pun ku*ac raka, života i laži''
Adriana Ćaleta-Car podijelila tužnu vijest: "Dom je tiši, a praznina se ne može opisati riječima" 3
''Bez tebe više nije isto''
Adriana Ćaleta-Car podijelila tužnu vijest: "Dom je tiši, a praznina se ne može opisati riječima"
Ralf Schumacher oženio se s 14 godina mlađim partnerom 3
Bivši F1 as
Schumacher se oženio partnerom nakon što je javno priznao da je gej, oglasila se njegova bivša žena
Mirna Berend i Saša Ceci raspravljali o tragovima aviona na nebu 3
"Tko je plaćen da ovo ispušta?"
Mirna Berend paničnom objavom pokrenula raspravu zbog koje joj se javio čak i znanstvenik
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." 3
"bio mi je dom"
Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
U Italiji ubijena četvorica poljoprivrednih mafija
užas u susjedstvu
Zatvorili strane radnike u auto pa ih žive zapalili: "To je mafija učinila"
Preminula onkologinja Zrinka Rendić-Miočević
Tužna vijest
Preminula poznata onkologinja: "Ulijevala je nadu i pružala podršku"
VIDEO Kaos u Međimurju: Maturanti slavili zadnji dan nastave pa demolirali školu
sramotni prizori
VIDEO Kaos u Međimurju: Maturanti slavili zadnji dan nastave pa demolirali školu
show
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
Petra Dugandžić pohvalila se novim imidžem
o ovome je riječ!
Naša glumica koja ljubi 26 godina mlađeg Afrikanca iznenadila drastičnim potezom
zdravlje
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Piše nutricionistica
Početak je lipnja, a želite smršavjeti do godišnjeg u kolovozu? Evo plana za zdravo skidanje 5 kg viška
Nova terapija protiv raka debelog crijeva šokirala liječnike: Kod 59 % pacijenata rak je potpuno nestao!
Iznenađujući rezultati ove studije
Nova terapija protiv raka debelog crijeva šokirala liječnike: Kod 59 % pacijenata rak je potpuno nestao!
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
Šokantni rezultati nove studije
Ovo je jedan od glavnih razloga debljanja danas, a mnogi to rade svaki tjedan
zabava
Perač prozora poslao mu sliku nakon obavljenih radova, ovo nije očekivao
Što kažete?
Perač prozora poslao mu sliku nakon obavljenih radova, ovo nije očekivao
Pronašao ogromnu zvijer ispod pločnika, a to je bio samo početak uklanjanja
Wow!
Pronašao ogromnu zvijer ispod pločnika, a to je bio samo početak
Neobičan štand s voćem ukrao pažnju prolaznika
Smokve?
Neobičan štand s voćem ukrao pažnju prolaznika
tech
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
Zabranjena u SAD-u, no...
Revolucionarna metoda umjetne oplodnje spasila osmero djece od nasljednih bolesti
sport
Jose Mourinho obavijestio upravu u Madridu: Tri zvijezde Reala moraju tražiti novi klub
Počinje čistka
Jose Mourinho obavijestio upravu u Madridu: Tri zvijezde Reala moraju tražiti novi klub
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
vraća se!
Veliko pojačanje Dinama stiglo na liječnički u Zagreb! Potpis je uskoro služben
Svijet bruji o mladoj Maji! Preko kvalifikacija se probila do Roland Garrosa, sada ga može osvojiti!
vrh!
Svijet bruji o mladoj Maji! Preko kvalifikacija probila se do Roland Garrosa, sada ga može osvojiti!
tv
Nasljednik: Dramska turska serija "Nasljednik" od utorka, 9. lipnja na Novoj TV!
NASLJEDNIK
Dramska turska serija "Nasljednik" od utorka, 9. lipnja na Novoj TV!
Crno more: Sve je izmaklo kontroli, ali on ne odustaje od svog plana
CRNO MORE
Crno more: Sve je izmaklo kontroli, ali on ne odustaje od svog plana
Nasljednik: Upoznajte likove nove turske serije "Nasljednik"
NASLJEDNIK
Upoznajte likove nove turske serije "Nasljednik"
putovanja
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Far Breton
Ako volite palačinke, obožavat ćete ovaj kolač: Recept za voćne francuske kocke
Nova Ryanairova linija iz Zagreba vodi u europsku metropolu koja sve više oduševljava putnike
Zagreb - Varšava
Nova Ryanairova linija iz Zagreba vodi u europsku metropolu koja sve više oduševljava putnike
Pita od limuna: Retro desert u kojem dva sloja nastaju iz – jedne smjese
Jednostavno
Pita od limuna: Retro desert u kojem dva sloja nastaju iz – jedne smjese
novac
Tedeschi najavio ulaganje 60 milijuna eura u Sloveniji. Argetu će proizvoditi i u Murskoj Soboti"
Odobreno preuzimanje
Tedeschi najavio ulaganje 60 milijuna eura u Sloveniji. Argetu će proizvoditi i u Murskoj Soboti"
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Strateški projekt
Hrvatska će imati stazu za Formulu 1: Croatia Ring dobio zeleno svjetlo Ministarstva zaštite okoliša
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Zdravi recepti
zdravo, a fino
Imamo više od 30 finih recepata koje možete jesti na dijeti
Nataša Janjić Medančić u kombinezonu na reviji modne kuće eNVy room
WOW!
Duboki izrez i sjajan kroj: Nataša Janjić Medančić savršena je u jednako savršenom kombinezonu
Najefikasnija vježba za bedra koja ne preopterećuje koljena
Oblikuje i nije zahtjevna
Štiti koljena: Najučinkovitija vježba za bedra preporučuje se u svakoj dobi
sve
Dino Bešlić emotivnom fotografijom zauvijek se oprostio od majke Sejde
ostao bez oboje
Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce
Jose Mourinho obavijestio upravu u Madridu: Tri zvijezde Reala moraju tražiti novi klub
Počinje čistka
Jose Mourinho obavijestio upravu u Madridu: Tri zvijezde Reala moraju tražiti novi klub
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert
open air spektakl
Thompson otkrio lokaciju na kojoj će održati veliki koncert na otvorenom
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene