Prorez na trbuhu i raskošni dekolte: Žuta haljina istaknula je baš sve adute Maje Šuput

Maja Šuput ovih dana boravi u Opatiji, odakle je pratiteljima pokazala novo glamurozno izdanje. U žutoj haljini s dubokim dekolteom i prorezom na trbuhu istaknula je svoju figuru i još jednom pokazala zašto je uvijek među najbolje odjevenim domaćim zvijezdama.

Maja Šuput ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama novim fotografijama iz Opatije.

Pjevačica je pozirala u upečatljivoj žutoj haljini koja je istaknula njezin duboki dekolte, otkriveni struk i zavidnu figuru.

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Riječ je o efektnoj kreaciji s prorezom na trbuhu i drapiranim detaljima koji dodatno naglašavaju siluetu, dok je intenzivna žuta boja cijelom izdanju dala dozu ljetnog glamura. Stajling je upotpunila upečatljivom ogrlicom, satom i prepoznatljivom plavom frizurom.

Maja Šuput Foto: Instagram

Uz fotografije je otkrila kako boravi u Opatiji te je još jednom istaknula da obožava hotele i uživanje u njihovoj ponudi, a usput je i najavila koncert u Rijeci.

Objava je stigla u razdoblju kada je njezin privatni život i dalje pod povećalom javnosti nakon prekida sa Šimom Elezom. Ipak, sudeći prema najnovijim fotografijama, Maja je fokusirana na posao, putovanja i brojne nastupe koji je očekuju tijekom ljeta.

Što nam je Maja rekla o prekidu sa Šimom, pogledajte OVDJE.

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