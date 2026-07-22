Našoj glumačkoj divi su 64 godine? Pojavom u crvenoj haljini s odmora sve je očarala!

Sanja Vejnović ponovno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama, gdje je podijelila djelić svoje ljetne svakodnevice i zablistala u upečatljivoj crvenoj haljini.

Glumica Sanja Vejnović ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama objavom novih fotografija s ljetnog odmora.

Na jednoj od fotografija pozirala je u upečatljivoj crvenoj haljini otvorenih ramena koja je istaknula njezinu eleganciju. Stajling je upotpunila crnim sunčanim naočalama i jednostavnim natikačama, a fotografija je snimljena u kamenom dvorištu okupanom suncem. Ljetni ugođaj dodatno je naglasila odabirom pjesme "Heat Wave" u izvedbi legendarne Elle Fitzgerald.

Sanja Vejnović - 2 Foto: Instagram

Nakon elegantnog izdanja, Vejnović je s pratiteljima podijelila i opušteniji kadar s terase, pokazujući kako slobodne dane provodi daleko od poslovnih obveza i užurbane svakodnevice.

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Ovo nije prvi put da se glumica javlja s odmora. Ranije je objavila fotografije s mora, gdje je iskoristila predah između snimanja kako bi napunila baterije prije novih profesionalnih izazova.

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Kako izgleda kći Sanje Vejnović? Svi kažu da je mamina kopija, a i uspješna je mlada žena, više pogledajte OVDJE.

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