Žena, čovik i more: Otkrivamo sve detalje s vjenčanja našeg poznato pjevača i njegove Lucije

Znate onu... Sve za ljubav što triba je žena, čovik i more. E, to je životna filozofija i našeg poznatog pjevača Jure Brkljače i njegove supruge Lucije. Prije nekoliko tjedana imali su vjenčanje za pamćenje, a detalje ima naša Tara Šitum.

Pravo mediteransko vjenčanje – tako svoj poseban dan opisuju glazbenik Jure Brkljača i njegova Lucija. Bio je to dan ispunjen dalmatinskom pjesmom, ljubavlju i najmilijima. Prije nego što su stali pred oltar, doživjeli su trenutak koji će pamtiti cijeli život.



''Kako smo mi došli ispod njenog prozora, tako sam ja zamolio sve svoje prijatelje da zajedno otpjevamo pismu ''Za ljubav ja dao bi sve'' i u tom trenutku kad je ona sišla niz skaline, ja sam skoro pustio suzu kad sam je vidio u vjenčanici, izgledala je predivno'', priča nam Jure.

''To je bilo više stres kako ću ja izaći, ali kada sam izašla kroz ta vrata i kroz te skaline – vidjela sam samo njega'', dodala je Lucija.Iako je sve bilo planirano do posljednjeg detalja, najljepši trenuci bili su upravo oni spontani. Neke stvari namjerno nisu uvježbavali, kako bi ostale iskrene i njihove.

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''Na primjer mi prvi ples uopće nismo vježbali. Namjerno ga nismo vježbali jer ja nisam znao plesati dobro. Nisam htio da to bude savršeno, htio sam da to bude onako kako ja jesam i tako je na kraju i bilo'', govori Jure.



''Ples je baš bio ono što treba biti, spontano i mi smo uživali ono neovisno o tome što treba biti neka koreografija ili nešto i taj prvi ples mi je bio jedan od najljepših trenutaka'', složila se Lucija.

Jure Brkljača - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nakon vjenčanja nije bilo mnogo odmora. Dani im zasad prolaze radno, a već planiraju medeni mjesec. Lokaciju još čuvaju za sebe, ali otkrivaju da će biti egzotična.



''Uglavnom radno. On svojim poslom, ja svojim. Ali sada u skorije vrijeme planiramo odraditi i taj honeymoon vjerojatno ćemo se zaputiti negdje egzotično. Gledamo uvijek te tropske krajeve'', kaže Lucija.

''Puno nastupam ljeti na Jadranu, puno mi je lakše onda biti tu. Zimi smo u Zagrebu, ali ljeti sam ja tu i onda joj uvijek kažem – možda je baš to tajna braka i veze, da smo i malo odvojeni. Ona me se onda malo i riješi'', govori Jure.

Njihova ljubavna priča počela je još u školskim klupama. Iz prijateljstva se rodila ljubav, a važnu ulogu u svemu odigrala je glazba.

Jure Brkljača - 3 Foto: Instagram Screenshot



''Ako ga vidiš, vidiš ga s gitarom. To je sigurno imalo veliki utjecaj u tom našem zaljubljivanju, sjećam se tih ono školskih svirki, to je bio samo on s gitarom – gdje je to bilo nešto prekrasno i za čut i za vidjet'', priča Lucija.



''Ma ja mislim da sam bio samo dobar frajer i to je bilo to. Ma dobra pjesma je uvijek bila uz mene, ja sviram gitaru od sedme godine, a u srednjoj sam počeo i pisati prve pjesme'', priča Jure.



Upoznali su se prije više od 15 godina, pa zato jedan o drugom znaju sve. Prije svega su najbolji prijatelji, pa nema toga što si ne mogu reći.



''Ona je toliko dobra osoba i zrači onom nekakvom pozitivnom energijom. I to svi kažu i moji prijatelji, svi kažu da imam predobru ženu i da je čuvam. Mi se rijetko kad i svađamo uopće'', govori Jure.



''Sam taj naš odnos je toliko čist i zdrav što je ono i rijetko. I ne znam njegova dobrota i prema meni i prema ljudima je nešto divno'', nadovezala se Lucija.



Osim na privatnom planu, razloga za sreću ima i u glazbi. Nedavno je objavio pjesmu "Znaj", nastalu u suradnji s bliskim prijateljem Dinom Petrićem, a do kraja ljeta stiže i njegov novi album.



''Plan je da album bude objavljen kao što sam javno rekao 21.9. za moj rođendan. Ja taj album već jako dugo i završavam i najavljujem, sada je stvarno vrijeme da to okončam. Jedino je što ih ima puno i možda ću ih se morat odreć, što je težak zadatak za mene'', govori Jure.

A uz Luciju je, kaže, svaki izazov lakši. Dok Jure stvara novu glazbu, njih dvoje uživaju u svojem prvom bračnom ljetu – ispunjenom ljubavlju, morem i novim uspomenama.

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