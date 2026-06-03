Svi su gledali u Jelenu Rozgu: Prorez do bedra i noge koje su ukrale svu pažnju

Na reviji eNVy rooma Jelena Rozga još je jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih domaćih zvijezda. U elegantnoj kombinaciji koja je naglasila njezinu vitku figuru pjevačica je bila među najzapaženijim gošćama večeri posvećene novoj kolekciji za sezonu proljeće/ljeto 2026.
Jelena Rozga bila je među najzapaženijim gošćama na predstavljanju nove kolekcije eNVy room za proljeće i ljeto 2026., održanom na Zagrebačkom velesajmu. Popularna pjevačica još je jednom pokazala besprijekoran osjećaj za modu te privukla poglede elegantnim izdanjem koje je savršeno pratilo estetiku večeri.
Za tu je prigodu odabrala kombinaciju profinjene čipke i efektne crne suknje s visokim prorezom koja je istaknula njezinu vitku figuru i duge noge. Stajling je nadopunila klasičnim crnim salonkama, torbicom i jednostavnom frizurom, čime je potvrdila da se i bez pretjerivanja može postići upečatljiv modni dojam.
Uz Rozgu, reviji su prisustvovali i Severina, Raiven, Judita Franković, Bojana Gregorić Vejzović, Miach, Tatjana Jurić, Ida Prester i brojna druga poznata lica. Ovogodišnja revija bila je zamišljena kao potpuno prožimajuće iskustvo, bez klasične piste, pri čemu su uzvanici postali dio same modne priče.
Nova kolekcija nastavlja smjer kampanje A New Chapter Unfolds te donosi spoj preciznog krojenja, čipkastih tekstura, arhitektonskih formi i prepoznatljive eNVy room arc-siluete. U fokusu su kontrasti između stroge konstrukcije i prozračnih materijala, dok koloristički dominiraju crna, prljavobijela i zagasiti tonovi.
Među brojnim poznatim uzvanicima upravo je Jelena Rozga bila jedna od gošći koja je svojim sofisticiranim modnim odabirom i nenametljivom elegancijom privukla najviše pozornosti fotografa i okupljenih.
Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"