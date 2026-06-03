Svi su gledali u Jelenu Rozgu: Prorez do bedra i noge koje su ukrale svu pažnju

Na reviji eNVy rooma Jelena Rozga još je jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih domaćih zvijezda. U elegantnoj kombinaciji koja je naglasila njezinu vitku figuru pjevačica je bila među najzapaženijim gošćama večeri posvećene novoj kolekciji za sezonu proljeće/ljeto 2026.

Jelena Rozga bila je među najzapaženijim gošćama na predstavljanju nove kolekcije eNVy room za proljeće i ljeto 2026., održanom na Zagrebačkom velesajmu. Popularna pjevačica još je jednom pokazala besprijekoran osjećaj za modu te privukla poglede elegantnim izdanjem koje je savršeno pratilo estetiku večeri.

Jelena Rozga Foto: John Pavlish

Za tu je prigodu odabrala kombinaciju profinjene čipke i efektne crne suknje s visokim prorezom koja je istaknula njezinu vitku figuru i duge noge. Stajling je nadopunila klasičnim crnim salonkama, torbicom i jednostavnom frizurom, čime je potvrdila da se i bez pretjerivanja može postići upečatljiv modni dojam.

Galerija 21 21 21 21 21

Uz Rozgu, reviji su prisustvovali i Severina, Raiven, Judita Franković, Bojana Gregorić Vejzović, Miach, Tatjana Jurić, Ida Prester i brojna druga poznata lica. Ovogodišnja revija bila je zamišljena kao potpuno prožimajuće iskustvo, bez klasične piste, pri čemu su uzvanici postali dio same modne priče.

Nova kolekcija nastavlja smjer kampanje A New Chapter Unfolds te donosi spoj preciznog krojenja, čipkastih tekstura, arhitektonskih formi i prepoznatljive eNVy room arc-siluete. U fokusu su kontrasti između stroge konstrukcije i prozračnih materijala, dok koloristički dominiraju crna, prljavobijela i zagasiti tonovi.

Među brojnim poznatim uzvanicima upravo je Jelena Rozga bila jedna od gošći koja je svojim sofisticiranim modnim odabirom i nenametljivom elegancijom privukla najviše pozornosti fotografa i okupljenih.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"