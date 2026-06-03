Brutalno iskrena Neda Ukraden: ''Maldivi su smor, bezveze, radije ću uložiti u parkete i vrata''

Ekskluzivno u podcastu "Nema labavo by IN magazin" Neda Ukraden otkrila je zašto nikada nije bila sklona pomodnim trendovima kojima su mnogi opčinjeni. Govoreći o novcu, putovanjima i životnim prioritetima, priznala je da joj luksuzne destinacije nisu ostavile dojam kakav bi mnogi očekivali te objasnila što za nju predstavlja pravi užitak.

Neda Ukraden nova je gošća podcasta "Nema labavo by IN magazin", a tijekom razgovora dotaknula se i načina na koji danas bira trošiti novac te što za nju zapravo predstavlja uživanje u životu.

Iako je tijekom karijere imala priliku putovati diljem svijeta i posjetiti neke od najpoznatijih turističkih destinacija, priznala je kako je nikada nisu impresionirali trendovi kojima mnogi danas nastoje zadiviti pratitelje na društvenim mrežama.

Kako kaže, puno joj je draže ulagati u dom i stvari koje traju nego trošiti novac na luksuz koji traje svega nekoliko dana.

"Pa vidi, ja volim da ako nešto lijepo zaradim, bolje mi je uložiti u prozore i parkete, vrata, nego, znaš ono, idem sad na Maldive pa ću fascinirati druge na Instagramu", rekla je Neda.

Otkrila je i da je posjetila Maldive, destinaciju koju mnogi smatraju simbolom luksuza i savršenog odmora, no nju nisu osvojili.

Galerija 5 5 5 5 5

"Bila sam i na tim Maldivima, to je smor. To je takav smor da to... meni je to bezveze. Gore nebo visoko, dolje more duboko, ajkulice oko tebe plove i ti na nekom tom drvenom. I jao što je lijepo", ispričala je kroz smijeh.

Na kraju je zaključila kako je puno više privlače mjesta koja imaju karakter, povijest i dušu, pa joj je tako draža svaka stara kamena kuća na Jadranu od najluksuznijeg resorta usred oceana.

"Ljepša mi je svaka stara kuća u Dalmaciji od te najluksuznije na tom oceanu", poručila je Neda, čime je još jednom pokazala da oduvijek više cijeni autentičnost nego pomodne trendove.

Što nam je Neda rekla o ljubavnoj nevjeri, možete pogledati OVDJE.

Ekskluzivno priznanje o bivšem suprugu pogledajte OVDJE.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' sa zanimljivim gostima možete gledati svake srijede u 10 sati na kanalu Nove TV na YouTubeu.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

Gošća nam je već bila i glumica Marijana Mikulić, taj podcast pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"