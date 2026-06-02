"Nije nam bilo lako!" Amra Džeko posvetila suprugu dirljive riječi uoči Svjetskog prvenstva

Amra Džeko emotivnom je porukom podržala supruga Edina Džeku, istaknuvši godine odricanja, rada i udaljenosti od obitelji koje su obilježile njegov put do uspjeha.

Amra Džeko javno je izrazila ponos na supruga Edina Džeku uoči njegovog velikog reprezentativnog nastupa, prisjetivši se svega što je prethodilo njegovim sportskim uspjesima.

Galerija 25 25 25 25 25

U emotivnoj objavi istaknula je kako se iza svakog rezultata kriju godine predanog rada, odricanja i ustrajnosti.

"Kažu da iza svakog uspjeha stoje godine rada. Ja bih dodala i godine odricanja, žrtve, umora, sumnji, ali i ogromne ljubavi prema onome što radiš. Danas gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nikada nije prestao vjerovati u njih. Gledam čovjeka koji je svakim danom, treningom i korakom zaslužio biti tamo gdje je danas", poručila je.

Pogledaji ovo Celebrity Nesvakidašnji potez djeteta Jennifer Lopez izazvao kontroverzne rasprave na internetu

Posebno se osvrnula na izazove koje profesionalni sport nosi za cijelu obitelj te na brojne dane provedene odvojeno zbog nogometa.

"Ponosna sam na sav trud koji si uložio, na sve čega si se odrekao, na svaku prepreku koju si prešao i na svaki trenutak koji si proveo daleko od obitelji kako bi ostvario svoje snove. Nije bilo lako ni tebi ni nama, ali danas, kada stojiš na najvećoj nogometnoj sceni, sve te žrtve imaju posebno značenje. I zato ovaj uspjeh nije samo tvoj - on pripada svima koji su te voljeli, vjerovali u tebe i čekali da se vratiš kući", napisala je.

Amra i Edin Džeko - 1 Foto: Amra Džeko/Instagram

Amra i Edin Džeko (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Naglasila je i koliko je posebno predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj nogometnoj pozornici.

"Nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju, a ti ćeš našu Bosnu i Hercegovinu nositi onako kako i zaslužuje - srcem, ponosno i dostojanstveno", dodala je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Clintu Eastwoodu je 96 godina: Jeste li znali ove činjenice o legendarnom glumcu?

Amra Džeko na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Amra i Edin Džeko (Foto: Instagram) Foto: Instagram

"Sretno na Svjetskom prvenstvu, ljubavi. Uživaj u svakom trenutku, upij svaku emociju i svaki trenutak na terenu, jer si sve ovo zaslužio. A mi ćemo, kao i uvijek, biti tvoji najglasniji navijači", zaključila je Amra.

Amra Džeko - 4 Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Amra i Edin Džeko zajedno su više od desetljeća, a tijekom braka dobili su troje djece, kćeri Unu, Daliu i Hanu te sina Danija. Amra iz prijašnjeg braka ima i kćer Sofiju.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naš influencer objavio video stana koji mu je uništila podstanarka!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Utjelovila je temperamentnu Maddy u hit-seriji, no izvan kamera potpuno je drugačija osoba

Pogledaji ovo Celebrity Iznenada preminuo glumac kojeg pamtimo iz hit-serije, imao je samo 44 godine