Nesvakidašnji potez djeteta Jennifer Lopez izazvao kontroverzne rasprave na internetu

Dijete Jennifer Lopez, koje je javnost godinama poznavala kao Emme Muñiz, predstavilo je novi muški identitet, a pjevačica je još jednom pokazala podršku LGBTQ+ zajednici i svom djetetu tijekom važnog životnog razdoblja.

Jennifer Lopez ovih je dana privukla pozornost javnosti nakon što se pojavila na maturi svog 18-godišnjeg djeteta. Ipak, najveći interes izazvala je vijest da je tinejdžer, koji je godinama bio poznat kao Emme Muñiz, predstavio novo muško ime - Oskar te sada koristi muške zamjenice.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, promjena je predstavljena tijekom svečanosti povodom završetka srednje škole, čime je potvrđen novi identitet djeteta slavne pjevačice i glumice.

Ovo nije prvi put da se tema rodnog identiteta povezuje s Jennifer Lopez i njezinim djetetom. Još 2022. godine pjevačica je izazvala veliku pozornost kada je tijekom zajedničkog nastupa na pozornici Emme predstavila koristeći rodno neutralne zamjenice they/them, što je tada protumačeno kao potvrda da se njezino dijete identificira kao nebinarna osoba.

Lopez i njezin bivši suprug Marc Anthony dobili su blizance Maxa i Emme 2008. godine. Iako su djeca jednih od najvećih zvijezda zabavne industrije, roditelji su ih nastojali držati podalje od medijske pažnje tijekom djetinjstva.

Ipak, Emme je vrlo rano pokazao interes za glazbu. Već kao djevojčica nastupala je uz majku na koncertima, a posebno je odjeknuo njihov zajednički nastup na Super Bowlu 2020. godine, kada je milijunima gledatelja pokazala svoj pjevački talent.

Iako sama nije dio LGBTQ+ zajednice, Jennifer Lopez desetljećima slovi za jednu od najvećih saveznica LGBTQ+ osoba u svijetu zabave. Još od početka karijere otvoreno je podržavala prava seksualnih i rodnih manjina, nastupala na brojnim humanitarnim događajima te više puta javno govorila protiv diskriminacije.

Posebno se istaknula nakon filma "The Cell" i serije "Will & Grace", kada je postala jedna od omiljenih zvijezda LGBTQ+ publike. Godinama je sudjelovala na događajima organizacije GLAAD te podržavala kampanje za ravnopravnost i prihvaćanje različitosti.

Nakon što je Emme 2022. godine javno predstavljen kao nebinarna osoba, Lopez je dodatno pohvaljena zbog načina na koji je podržala svoje dijete. Mnogi su tada istaknuli kako je pokazala primjer roditeljskog prihvaćanja bez senzacionalizma i nepotrebnih javnih istupa.

Dok se javnost i dalje privikava na novu promjenu, Jennifer Lopez ovih se dana suočava s još jednom velikom prekretnicom. Njezini blizanci završili su srednju školu i uskoro odlaze na fakultet.

Pjevačica je nedavno priznala kako joj teško pada pomisao da će se djeca iseliti iz obiteljskog doma te da je zbog toga mjesecima bila vrlo emotivna.

"Nemojte pričati o tome, počet ću plakati", rekla je tijekom gostovanja u emisiji Jimmyja Kimmela.

Bez obzira na promjene koje dolaze, jedno je jasno – Jennifer Lopez nastavlja javno podržavati svoju djecu i njihove životne odluke, baš kao što je to činila i tijekom svih prethodnih godina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.