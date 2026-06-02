Clintu Eastwoodu je 96 godina: Jeste li znali ove činjenice o legendarnom glumcu?

Clint Eastwood nedavno je napunio 96 godina, tijekom kojih je prošao vojnu obuku, gradonačelničku funkciju, ali i donio hvalevrijedne filmove.

Clint Eastwood već desetljećima slovi za jednu od najvećih legendi Hollywooda. Glumac, redatelj, producent i filmska ikona tijekom karijere ostavio je neizbrisiv trag u svijetu filma, a publika ga najviše pamti po vesternima i ulozi inspektora Harryja Callahana u kultnom serijalu "Prljavi Harry".

No život slavnog oskarovca krije niz zanimljivosti koje nisu toliko poznate široj javnosti.

Galerija 30 30 30 30 30

Clint Eastwood - 4 Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 8 Foto: Profimedia

Rođen je 31. svibnja 1930. godine u San Franciscu. Već pri rođenju privukao je pažnju medicinskog osoblja jer je težio više od pet kilograma.

Zbog njegove veličine medicinske sestre dale su mu nadimak Samson, po biblijskom junaku poznatom po iznimnoj snazi.

Prije nego što je postao jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu, Eastwood je služio vojsku u američkoj vojsci tijekom Korejskog rata.

Iako nije bio poslan na bojište, vrijeme provedeno u vojsci obilježilo je njegovu mladost. Upravo tijekom služenja upoznao je ljude koji su ga kasnije potaknuli da se okuša u svijetu filma.

Clint Eastwood Foto: Profimedia

Clint Eastwood Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 5 Foto: Profimedia

Prvu veliku priliku dobio je 1959. godine kada je zaigrao kauboja Rowdyja Yatesa u televizijskoj seriji "Rawhide".

Serija je postala veliki hit i emitirala se osam sezona, a Eastwood je preko noći postao prepoznatljivo lice američke televizije. Upravo mu je taj projekt otvorio vrata Hollywooda i doveo ga do suradnje s legendarnim redateljem Sergiom Leoneom.

Šezdesetih godina Eastwood je postao međunarodna zvijezda zahvaljujući takozvanoj "Dolarskoj trilogiji" Sergija Leonea – filmovima "Za šaku dolara", "Za dolar više" i "Dobar, loš, zao".

Clint Eastwood - 7 Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 15 Foto: Profimedia

Njegov misteriozni revolveraš bez imena postao je jedan od najpoznatijih likova u povijesti filma, a Eastwood simbol vesterna za cijele generacije gledatelja.

Malo je poznato da se Eastwood okušao i u politici. Od 1986. do 1988. godine obnašao je dužnost gradonačelnika gradića Carmel-by-the-Sea u Kaliforniji, gdje i danas ima snažne veze s lokalnom zajednicom.

Pogledaji ovo Celebrity Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce

Na izborima je uvjerljivo pobijedio, a građani su ga podržavali zbog želje da pojednostavi lokalnu administraciju i unaprijedi život u zajednici.

Clint Eastwood - 2 Foto: Profimedia

Clint Eastwood - 5 Foto: Profimedia

Iako ga publika prvenstveno doživljava kao glumca, Eastwood je ostvario jednako impresivnu karijeru kao redatelj. Tijekom desetljeća režirao je više od 40 filmova, među kojima su "Nepomirljivi" (Unforgiven), "Djevojka od milijun dolara" (Million Dollar Baby), "Gran Torino", "Američki snajperist" (American Sniper) i "Sully".

Za filmove "Nepomirljivi" i "Djevojka od milijun dolara" osvojio je Oscare za najbolju režiju i najbolji film, čime se svrstao među najuspješnije autore u povijesti Hollywooda.

Njegov privatni život godinama je punio naslovnice svjetskih medija. Tijekom života bio je u nekoliko ozbiljnih veza i brakova te je postao otac osmero djece. Među njima su i poznati glumci Scott Eastwood i Francesca Eastwood, koji su krenuli njegovim stopama u filmskoj industriji.

Clint Eastwood - 1 Foto: Profimedia

Clint Eastwood (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Dok su mnogi njegovi vršnjaci odavno u mirovini, Eastwood je nastavio raditi i u desetom desetljeću života.

Posljednjih godina nastavio je režirati i producirati filmove, potvrđujući status jednog od najaktivnijih i najutjecajnijih filmskih autora svih vremena.

Od dječaka kojeg su zbog veličine nazvali Samson, preko vojnika i televizijskog kauboja pa sve do oskarovca i gradonačelnika, Clint Eastwood izgradio je karijeru kakvu je teško usporediti s bilo kojom drugom u povijesti Hollywooda.

Znanje o njemu provjerite OVDJE.

Koja je tajna njegove dugovječnosti? Više o tome čitajte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Seve u outfitu koji je zasjenio sve ostalo: Evo kako je ukrala pozornost bez ijedne riječi

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lijepa kći Ive Majoli privukla pažnju u Parizu, jedna fotografija posebno se izdvojila

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas zvijezda prvog hrvatskog realityja? Bila je miljenica publike, no život ju je onda odveo u nekom drugom smjeru

Pogledaji ovo Celebrity Mirna Berend paničnom objavom pokrenula raspravu zbog koje joj se javio čak i znanstvenik

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.