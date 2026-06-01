Djevojka Beckhamova sina na jahti pokazala prirodne atribute, slavna obitelj brzo ju je prihvatila

Ljeto iz snova za Romea Beckhama i njegovu djevojku Kim Turnbull obilježeno je sunčanim danima na Mediteranu, no njihova ljubavna priča posljednjih mjeseci privlači gotovo jednaku pozornost kao i slavna obitelj kojoj pripada.

Dok Beckhamovi uživaju na luksuznom ljetovanju Mediteranom, pažnju javnosti ponovno je privukla Kim Turnbull, djevojka Romea Beckhama, koja se obitelji pridružila na njihovoj superjahti vrijednoj oko 16 milijuna funti. Atraktivna 24-godišnja manekenka i DJ-ica snimljena je u crnom bikiniju dok je uživala u sunčanju, vodenim sportovima i opuštanju na jahti u blizini Ibize i Formentere.

Za 23-godišnjeg Romea Beckhama ovo je jedna od najozbiljnijih veza nakon prekida s dugogodišnjom djevojkom Mijom Regan, s kojom je bio gotovo pet godina. Kim je u posljednjih godinu dana postala redovita pratnja mladom Beckhamu na obiteljskim okupljanjima, modnim događanjima i putovanjima, a izvori bliski obitelji tvrde da su je David i Victoria Beckham vrlo dobro prihvatili.

Tko je zapravo Kim Turnbull?

Kim dolazi iz Londona, gdje je izgradila karijeru modela i DJ-ice. Surađivala je s poznatim modnim brendovima poput Tommyja Hilfigera, Rimmel Londona i Ellessea, dok je kao DJ nastupala u gradovima poput Londona, Pariza i Lagosa. Kreativnost joj je očito u krvi – njezin otac Alex Turnbull poznato je ime u britanskoj glazbenoj i filmskoj industriji.

Prve glasine o vezi pojavile su se krajem 2024. godine, a Romeo je ubrzo njihovu ljubav potvrdio na društvenim mrežama. Od tada su zajedno viđeni na brojnim događanjima, uključujući modne revije Victorije Beckham i glamurozne zabave modnog svijeta. Romeo nije skrivao osjećaje prema Kim pa joj je javno posvećivao romantične objave na Instagramu.

Iako su Romeo i Kim djelovali skladno, njihova je romansa ubrzo postala tema medijskih napisa zbog navodnih napetosti unutar obitelji Beckham. Pojavile su se glasine da je Kim u tinejdžerskim danima bila povezana s Romeovim starijim bratom Brooklynom Beckhamom, što je navodno dodatno zakompliciralo već narušene odnose između Brooklyna, njegove supruge Nicole Peltz i ostatka obitelji.

Kim je kasnije javno demantirala takve tvrdnje, poručivši da između nje i Brooklyna nikada nije postojala romantična veza te da su bili samo školski prijatelji. Sličnu tvrdnju javno je podržao i najmlađi brat Cruz Beckham.

Zanimljivo, dok Romeo i Kim uživaju s Davidom, Victorijom i Harper na Mediteranu, Brooklyn ponovno nije viđen u društvu obitelji. Njegov izostanak dodatno je potaknuo nagađanja o dugotrajnom obiteljskom sukobu koji posljednjih mjeseci puni naslovnice britanskih medija.

Bez obzira na obiteljske trzavice, čini se da Romeo i Kim svoju vezu grade daleko od drame. Sudeći prema zajedničkim putovanjima, pojavljivanjima na modnim događanjima i sve prisnijem odnosu s ostatkom obitelji Beckham, mladi par trenutno uživa u jednom od najljepših razdoblja svoje veze.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



