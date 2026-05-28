Sven Pocrnić ispričao nam je što se dogodilo kada su se kamere ugasile nakon pobjede u showu Nove TV

U intervjuu za naš portal, Sven Pocrnić, pobjednik showa Tvoje lice zvuči poznato osvrnuo se na transformacije koje su obilježile sezonu, emocije nakon pobjede i podršku najbližih koja mu je najviše značila tijekom showa. Otkrio je i zbog kojeg je nastupa osjetio da ga je publika počela doživljavati drugačije te što mu je cijelo iskustvo donijelo kao izvođaču i čovjeku.

Pobjedom u showu Tvoje lice zvuči poznato Sven Pocrnić zaključio je sezonu u kojoj je iz tjedna u tjedan oduševljavao transformacijama, emocijom i energijom na pozornici. Nakon velikog finala osvrnuo se na cijelo iskustvo, transformacije koje su ga najviše obilježile, podršku publike i trenutke koje će pamtiti cijeli život.

Na samom početku razgovora otkrio nam je kako je doživio cijelo iskustvo sudjelovanja u showu i što mu je ono donijelo kao izvođaču.

''Svoje iskustvo u showu “Tvoje lice zvuči poznato” mogao bih usporediti sa osjećajem neočekivanog lansiranja u svemir! Na početku showa sebe sam doživljavao kao jednog od osmero mladih ljudi koji samo žele zabaviti publiku pred malim ekranima, jer između ostalog ja to u svojoj prirodi i jesam. Kad sam saznao ostale sudionike, meni je bilo potpuno nezamislivo da pobjeđujem u ijednoj emisiji, a kamoli sezonu završiti kao prvoplasirani'', otkrio nam je Sven te dodao:

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović Foto: Nova TV

Sven Pocrnić kao Marija Šerifović Foto: Nova TV

''Već samim sudjelovanjem TLZP mi je donio ostvarenje jednog dječačkog sna, a cijelo ovo iskustvo dodatno mi je potvrdilo koliko se rad na sebi dugoročno isplati. Proteklih trinaest tjedana donijelo mi je novu razinu sigurnosti i slobode s kojom ću dalje kročiti i kroz profesionalni i kroz privatni život'', kaže nam.

Prisjetio se i transformacije koja mu je bila najzahtjevnija tijekom cijele sezone.

''Najizazovnija mi je bila upravo druga epizoda, kada sam trebao utjeloviti pop kraljicu Britney Spears. Spoj specifične vokalne impostacije, puno koreografije, izazovnog kostima, perike, šminke i borbe s vlastitim mislima i nesigurnostima bio je jedan od najvećih izlazaka iz komfor zone u mom dosadašnjem profesionalnom životu'', priča nam te dodaje.

Sven Pocrnić kao Britney Spears Foto: Nova TV

''Zbog toga sam stvarno htio da cijeli nastup bude na najvišoj mogućoj razini. Srećom, žiri i kolege su to prepoznali i upravo zahvaljujući toj transformaciji dobio sam priliku donirati sredstva udruzi OSIT Bjelovar, na što sam posebno ponosan''.

Otkrio je i koji je nastup za njega predstavljao prekretnicu u showu.

''Prekretnicom u showu nazvao bih moju transformaciju u Kääriju, upravo zato što njegov lik i djelo u prvi plan ne stavljaju vokalne finese, nego energiju, pokret i komunikaciju s publikom. A ja sam u svojim dosadašnjim profesionalnim angažmanima uvijek prvenstveno naglašavao upravo vokalnu komponentu. Kada sam se transformirao u Kääriju i odnio pobjedu, dobio sam dojam da je publika upoznala jednu novu stranu mene i možda prvi put osjetila koliko zapravo uživam u svemu tome. Od tada sam imao osjećaj da ljudi sve snažnije navijaju za mene, a kada imaš podršku uz sebe, i najzahtjevnije transformacije postanu lakše i zabavnije'', govori.

Sven Pocrnić kao Domenico Modugno - 7 Foto: Nova TV

Govorio je i o tome koliko mu je ovaj format pomogao da izađe iz vlastite zone komfora i otkrije nove strane sebe.

''Od kostima, preko šminke i protetike, pa sve do zahtjevnih vokalnih, koreografskih i imitatorskih zadataka, apsolutno sve u ovom showu za mene je bila vrijedna lekcija. Svaki izlazak iz zone komfora tijekom ove sezone učinio me otpornijim, hrabrijim i sigurnijim u sebe, ali i dodatno uzbuđenim oko svega što me još čeka u privatnom i poslovnom životu. Uz pomoć ljudi s Nove TV bilo mi je zanimljivo otkrivati koliko puno čovjek zapravo može donjeti pred publiku kada se potpuno prepusti procesu i odluči vjerovati sebi'', kaže.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte zašto Ivu Ajduković mnogi vide kao buduću, veliku zvijezdu hrvatske scene

Objasnio je i kako su izgledale pripreme za potpuno različite uloge iz tjedna u tjedan.

Sven Pocrnić kao Tereza Kesovija Foto: Nova TV

''S obzirom na to da je svaka transformacija sa sobom nosila neke svoje specifične zahtjevnosti, raspored proba mijenjao se iz tjedna u tjedan. Neke su transformacije zahtijevale više koreografskih, neke više dramskih, a neke više vokalnih proba. Kod svake transformacije gledao sam referentne nastupe i intervjue kako bih ne samo glas, nego i karakter zadane osobe što vjerodostojnije uspio donijeti pred publiku, kolege i žiri. Neke su transformacije bile zahtjevnije, neke manje zahtjevne, ali svaka je bila zabavna – pa čak i Sam Smith'', kaže.

Dotaknuo se i trenutaka sumnje te načina na koji ih je prevladavao tijekom showa.

Sven Pocrnić kao Celine Dion Foto: Nova TV

''S obzirom na to da vrlo često imam tendenciju biti možda i malo previše fokusiran na zadatak, nekako kao da nisam sumnji uopće davao vremena ni mogućnosti da me obuzme. Ni u jednom trenutku nije mi bilo važno jesam li bolji od bilo koga drugog, nego sam za prioritet uzeo upravo uživanje u fascinantnom procesu i priliku da iz tjedna u tjedan učim nešto novo'', govori.

Pogledaji ovo Celebrity Koji je to naš glumac ovako zaokupio pažnju Martine Stjepanović Meter?

''Mislim da je to najbolji način za prevladavanje bilo kakvog tračka sumnje – prestati se uspoređivati s drugima i jednostavno maksimalno uživati u onome što radiš.”

Otkrio je i kako su njegovi najbliži reagirali na pobjedu.

Sven Pocrnić Foto: Nova TV

''E pa odat ću vam jednu malu tajnu – mojim bližnjima, mojoj publici, ali i ni meni samome, rasplet u kojem ja odnosim pobjedu – nije bio ni nakraj pameti. Bez obzira na to što smo svi bili svjesni koliko dugo i konstantno radim na tome da izrastem u kvalitetnog i perspektivnog izvedbenog umjetnika, nekako smo na ovaj show prvenstveno gledali kao na jedno veliko i lijepo iskustvo i priliku za razvoj. I sada, kada smo došli do toga da sam – koliko god to neobično zvučalo – cijelo vrijeme bio svoj, a istovremeno glumio i imitirao nekog drugog, te na taj način došao do prvog mjesta, svi smo još uvijek u pozitivnom šoku'', priznaje Sven te nam otkriva:

''Uz moje roditelje, najveća podrška bila mi je naravno moja zaručnica Marija, koju sam prvu zagrlio netom nakon što su se ugasile kamere. Pogledali smo se i istovremeno briznuli u plač. Bio je to jedan od onih trenutaka koje čovjek stvarno pamti cijeli život''.

Pogledaji ovo Celebrity Što je to čak i Gorana Navojca dovelo do suza?

Kroz cijelo iskustvo, kaže, najviše je naučio o sebi upravo kao umjetniku, ali i kao osobi.

Sven Pocrnić kao Tereza Kesovija - 7 Foto: Nova TV

''Kroz ovo iskustvo najviše sam naučio koliko čovjek može narasti onda kada si dozvoli izaći iz vlastite zone sigurnosti. Kao umjetnik postao sam hrabriji, opušteniji i spremniji vjerovati sebi čak i u trenucima kada mi nešto djeluje potpuno strano i zastrašujuće. Privatno me cijeli ovaj proces dodatno podsjetio koliko su zahvalnost, poniznost i ljudi kojima si okružen zapravo najvažniji dio svakog uspjeha. Nakon svega što sam prošao posljednjih godina, od života, studiranja i rada u Irskoj pa do TLZP-a, danas puno jasnije znam tko sam, što želim i kakav čovjek i umjetnik želim postati'', zaključio je.

Otkrio je i da je tijekom showa stekao nova prijateljstva među kandidatima.

''Predrago mi je što mogu reći da jesam i velika mi je čast bila dijeliti sezonu upravo s ovih sedmero ljudi. Od moje drage prijateljice iz djetinjstva Dore, s kojom sam kroz show prijateljstvo još dodatno učvrstio, pa do svih ostalih iz ekipe, koji su mi bili pravo otkriće – koliko kao umjetnici, još i više kao ljudi''.

Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić: ''Nikad ne bih pomislio da će muškarac obučen kao Marija Šerifović izmamiti suze''

Iako još ne želi previše otkrivati o budućim planovima, priznao je da mu je pobjeda otvorila nova vrata.

Sven Pocrnić - 1 Foto: Nova TV

''U otvaranju novih prilika, te formiranju profesionalnog puta koje mi je donio TLZP još ne mogu puno toga konkretno reći, jer je sve još uvijek dosta svježe. Ali osjećam da mi je ovaj show otvorio neka nova vrata i dao dodatnu sigurnost i motivaciju za sve što dolazi dalje. A kada za to dođe pravi trenutak, vjerujem da će biti i lijepih novosti koje ću s veseljem podijeliti''.

Govoreći o uzorima, posebno je izdvojio nekoliko domaćih i stranih glazbenika koji su ga obilježili.

''Od naše glazbene scene teško mi je izdvojiti samo jednu osobu koju bih nazvao uzorom, ali uzimajući u obzir svoje odrastanje, nostalgiju i emociju koju i sam želim pružati ljudima kroz glazbu, mislim da bi to ipak bio Gibonni, od kojeg smatram da kao čovjek, pojava i umjetnik imam jako puno za naučiti. Volio bih spomenuti i Miju Dimšić, jer me kroz našu suradnju stvarno impresionirala toplinom, mudrošću i poštovanjem koje pokazuje prema ljudima oko sebe. Osim što izuzetno cijenim njezin glazbeni rad, mislim da je način na koji se nosi kroz show business nešto iz čega i sam mogu puno naučiti i što bih volio prenijeti u vlastiti profesionalni put'', otkrio nam je.

Sven Pocrnić kao Toše Proeski - 5 Foto: Nova TV

''Što se strane scene tiče, govorim isključivo iz glazbene i stilske perspektive, ali veliki uzori su mi Bruno Mars, Chris Stapleton, John Newman i James Arthur''.

Na kraju je otkrio i što slijedi nakon showa.

''Trenutno još ne mogu konkretno govoriti o tome u kojem ću smjeru dalje razvijati svoju karijeru, jer mi je važno da stvari prvo sazriju i dobiju svoj pravi oblik. Ali mogu reći da uz dodatno samopouzdanje i ideje koje mi je TLZP otvorio sigurno je da ću nastaviti graditi svoj put kroz glazbu i izvedbu. Dat ću sve od sebe da ostanem ovako lijepo i uvijek pozitivno prisutan te da kroz ono što radim i dalje uveseljavam i inspiriram ljude oko sebe'', otkrio nam je Sven.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Zašto je Martinina pojava u finalnoj epizodi ''Tvoje lice zvuči poznato'' bila pravi izazov?

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Bivši nogometaš i supruga u prisnim trenucima nisu ni primijetili da sve snimaju paparazzi