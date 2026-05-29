Zašto je Martinina pojava u finalnoj epizodi ''Tvoje lice zvuči poznato'' bila pravi izazov?

Veliko finale showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' donijelo je famozno izdanje Martine Stjepanović Meter, koja je zablistala u raskošnoj Valentino crvenoj kreaciji iza koje stoje Marko Grubnić i njegov tim.

Finalna emisija popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' donijela je niz spektakularnih trenutaka, a među najupečatljivijima svakako je bilo izdanje glumice i članice žirija Martine Stjepanović Meter. Za njezin upečatljiv izgled pobrinuo se modni stilist Marko Grubnić, koji nam je otkrio pozadinu nastanka jedne od najzapaženijih kreacija ove sezone.

''Što se tiče same haljine, bio je to nekako logičan slijed događaja da ovu spektakularnu sezonu, koja je u svakom pogledu bila posebna, zatvorimo upravo u vatrenoj Valentino crvenoj boji'', započeo je Grubnić.

Posebno je istaknuo kako je haljinu izradila njegova dugogodišnja suradnica i asistentica Dora prema njegovim idejama i zamislima.

''Dora i ja smo dobar tim. Napravili smo jednu grandioznu, moćnu haljinu koja odiše glamurom. Ono što je posebno zanimljivo jest činjenica da je Martina trudna, a haljina je konstruirana tako da joj u potpunosti pristaje i pruža maksimalnu udobnost'', otkrio je.

Naime, ispod same kreacije nalazi se posebno izrađen korzet, prilagođen upravo Martininoj trudnoći.

''Korzet je doslovno izrađen prema njezinom trbuhu. Trbuh nije korzetiran, sve ostalo oblikovano je oko njega. Morali smo pronaći način da haljina zadrži svoju formu, posebno zbog materijala koji je bogato ukrašen kristalima. Upravo zato smo kreirali konstrukciju koja omogućuje da dekolte savršeno stoji, a da pritom Martina bude potpuno ugodno odjevena'', pojasnio je Grubnić.

Cijela modna priča dodatno je zaokružena detaljima inspiriranima zlatnim dobom Hollywooda.

''Američki saten, velike mašne, old Hollywood frizura, crveni ruž, rukavice i transparentni crni detalji bili su završni elementi koji su cijelom izdanju dali dodatnu dozu glamura. Željeli smo postići eleganciju koja podsjeća na najveće filmske dive'', rekao je.

Grubnić ne skriva zadovoljstvo konačnim rezultatom te smatra kako je upravo ova kreacija savršena završnica modne priče koju su tijekom cijele sezone gradili s Martinom.

''Još jednom smo dokazali koliko se crvena boja i brinete savršeno nadopunjuju. Jako sam ponosan na svoj tim, na Martinu, ali i na sebe jer smo zajedno napravili sjajnu sezonu. Modno smo Martinu pozicionirali tamo gdje i pripada – među glamurozne dame koje nose raskošne toalete, kristale i šljokice kakve zahtijeva jedan od najgledanijih showova u Hrvatskoj.''

Za kraj je zaključio kako upravo ova haljina predstavlja krunu cijelog projekta.

''Kada podvučemo crtu, ova haljina je točka na i, odnosno kruna cijele naše modne priče. Posebna je, nastala je s puno ljubavi, a iz pouzdanog izvora znam da je nošena s jednako toliko ljubavi. Vjerujem da će se publici jako svidjeti i da će ostati zapamćena kao jedan od najljepših modnih trenutaka ove sezone.''

Vatrena crvena kreacija, pažljivo osmišljeni detalji i doza staroholivudskog glamura pokazali su da je Martina Stjepanović Meter za veliko finale odabrala izdanje dostojno spektakularnog završetka još jedne uspješne sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

