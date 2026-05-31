Splitskom influenceru automobil prešao preko noge na automilskom okupljanju

Poznati splitski influencer Adrian Petričević zabrinuo je pratitelje nakon što je na svom Instagram profilu objavio snimku nezgode koja se dogodila tijekom Donut International Cupa.

Na snimci se vidi trenutak kada mu automobil kojim je upravljao Toma Ostojić prelazi preko noge, a prizor je mnoge ostavio bez teksta.

Unatoč nezgodi, Adrian je poručio da ga ozljeda neće zaustaviti. Uz objavljeni video napisao je:

"Dođite sutra vidit kako pobjeđujemo sa slomljenim nogama.''

Foto: Adrian Petričević/Instagram

Dodao je i: ''Mogu da nas lome ali ne i da nas slome."

Iako zasad nije poznata težina ozljede, Petričević je najavio nastup u nedjeljnom glavnom programu Donut International Cupa koji se održava u Westgate Shopping Cityju.

Podsjetimo, Petričević se početkom svibnja oženio, a o njegova svadba bila je tema danima kasnije.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



