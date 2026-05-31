Bivši nogometaš i supruga u prisnim trenucima nisu ni primijetili da sve snimaju paparazzi

Ljubav Césca Fàbregasa i Daniellae Semaan već godinama intrigira javnost, a najnovije fotografije iz Portofina, na kojima su uhvaćeni u nježnim i prisnim trenucima tijekom odmora, još jednom su pokazale koliko je njihov odnos čvrst.

Dok su uživali u luksuznom odmoru u talijanskom Portofinu, fotografi su uhvatili bivšu nogometnu zvijezdu Césca Fàbregasa i njegovu suprugu Daniellu Semaan u rijetko viđenim intimnim trenucima.

Par se opuštao na ležaljkama, razmjenjivao nježnosti i pokazao da je njihova ljubav jednako snažna kao i prvog dana, unatoč godinama pod povećalom javnosti.

Cesc Fabregas i Daniella Semaan - 9 Foto: Profimedia

Cesc Fabregas i Daniella Semaan - 4 Foto: Profimedia

Njihova priča počela je 2011. godine i od samog početka nije bila obična. Prema medijskim izvještajima, upoznali su se u poznatom japanskom restoranu Nozomi u Londonu. Daniella je tada navodno prišla mladom nogometašu kako bi zatražila autogram za svoju kćer, a Cesc joj je uz potpis ostavio i svoj broj telefona. Taj naizgled slučajan susret ubrzo se pretvorio u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča nogometnog svijeta.

Cesc Fabregas i Daniella Semaan - 3 Foto: Profimedia

U trenutku kada su se upoznali Daniella je prolazila kroz razvod od libanonskog milijunaša Elieja Taktouka, s kojim ima dvoje djece. Upravo zbog toga njihova je veza od početka bila pod budnim okom tabloida, a razlika od 12 godina između njih dodatno je izazivala komentare javnosti. No par se nije previše obazirao na kritike.

Cesc Fabregas i Daniella Semaan - 6 Foto: Profimedia

Cesc Fabregas i Daniella Semaan - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je nestao pobjednik Eurosonga? Nakon golemog uspjeha gotovo se povukao iz javnosti

S vremenom su izgradili veliku i skladnu obitelj. Daniella i Cesc zajedno imaju troje djece – kćeri Liju i Capri te sina Leonarda – dok su u njihovu svakodnevnom životu važan dio i Daniellina djeca iz prvog braka, Maria i Joseph. Fàbregas je više puta javno pokazao koliko mu znače te ih smatra dijelom svoje obitelji.

Nakon sedam godina veze svoju su ljubav okrunili brakom u svibnju 2018. godine na glamuroznoj ceremoniji kojoj su prisustvovali brojni prijatelji iz svijeta sporta i šoubiznisa. Od tada zajedno grade život između Londona, Monaca i Italije, gdje je Fàbregas nakon igračke karijere započeo uspješan trenerski put.

Cesc Fabregas i Daniella Semaan - 8 Foto: Profimedia

Cesc Fabregas i Daniella Semaan - 10 Foto: Profimedia

Daniella je u međuvremenu postala jedna od najpoznatijih žena u nogometnim krugovima. Na društvenim mrežama prati je milijunska publika, a često dijeli luksuzne trenutke iz privatnog života, putovanja i obiteljske uspomene. Ipak, upravo fotografije poput ovih iz Portofina pokazuju da iza glamura stoji odnos koji traje već duže od deset godina.

Pogledaji ovo Celebrity Unukin poklon inspirirao je Danijelu Dvornik na potez koji nije bio očekivan

Galerija 5 5 5 5 5

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Filip Hrgović pokazao nježniju stranu: Pozirao je s predivnom suprugom i kćerkicom

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Od TV doktora do holivudske legende: George Clooney izgradio je karijeru o kakvoj mnogi sanjaju