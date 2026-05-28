Od TV doktora do holivudske legende: George Clooney izgradio je karijeru o kakvoj mnogi sanjaju

George Clooney tijekom desetljeća izgradio je status jedne od najvećih hollywoodskih zvijezda zahvaljujući kultnim ulogama, Oscarima, političkom angažmanu i glamuroznom privatnom životu obilježenom vezama s brojnim slavnim ženama.

George Clooney danas je mnogo više od glumca — on je simbol starog Hollywooda, glumac, redatelj, producent, politički aktivist i jedna od posljednjih pravih filmskih zvijezda čije ime samo po sebi garantira pažnju publike.

Tijekom više od tri desetljeća karijere osvojio je Oscare, Zlatne globuse i status jednog od najutjecajnijih ljudi filmske industrije, a njegov šarm i privatni život godinama fasciniraju javnost jednako kao i filmovi koje snima.

Galerija 27 27 27 27 27

George Clooney - 3 Foto: Afp

George Clooney - 6 Foto: Afp

Rođen je 6. svibnja 1961. godine u Lexingtonu u Kentuckyju, u obitelji duboko povezanoj s medijima i zabavnom industrijom. Njegov otac Nick Clooney bio je poznati televizijski voditelj i novinar, dok mu je slavna pjevačica i glumica Rosemary Clooney bila teta. Upravo je Teta Rosie, kako ju je zvao, snažno utjecala na njegovo razumijevanje slave i showbusinessa. Clooney je kasnije govorio kako ga je njezin život naučio koliko slava može biti prolazna i opasna.

Djetinjstvo mu nije bilo potpuno bezbrižno. Kao tinejdžer patio je od Bellove paralize zbog koje mu je jedno vrijeme polovica lica bila paralizirana, a kasnije je priznao kako su ga vršnjaci zbog toga često zadirkivali. Unatoč tome, rano je razvio interes za glumu, televiziju i javni nastup, dijelom zahvaljujući ocu, uz kojeg je povremeno radio na televiziji.

George Clooney - 8 Foto: Profimedia

Noah Wyle, George Clooney Foto: Profimedia

Prije nego što je postao zvijezda, Clooney je prošao kroz godine odbijanja i manjih poslova. Radio je kao prodavač ženskih cipela, osiguravatelj i čak pokušao igrati profesionalni baseball. Krajem sedamdesetih i tijekom osamdesetih seli se u Los Angeles i počinje dobivati manje televizijske uloge u serijama poput "The Facts of Life", "Roseanne" i "The Golden Girls".

Pravi proboj dogodio se 1994. godine kada je dobio ulogu doktora Douga Rossa u hit seriji "Hitna služba". Upravo je ta serija od njega napravila globalnu zvijezdu i jednog od najpoželjnijih muškaraca svijeta. Clooney je zahvaljujući ulozi postao sinonim za televizijskog zavodnika devedesetih, a njegov odlazak iz serije smatra se jednim od najvažnijih trenutaka televizijske povijesti.

George Clooney - 1 Foto: Afp

George Clooney - 5 Foto: Afp

Nakon televizijskog uspjeha vrlo brzo je osvojio i Hollywood. Filmovi poput "Out of Sight", "The Perfect Storm", "O Brother, Where Art Thou?", "Ocean’s Eleven", "Michael Clayton", "Up in the Air", "Gravity" i "The Descendants" učvrstili su ga kao jednog od najvažnijih glumaca svoje generacije. Posebno mjesto u njegovoj karijeri ima trilogija "Ocean’s", u kojoj je glumio Dannyja Oceana uz Brada Pitta, Juliju Roberts i Matta Damona. Filmovi su postali moderni klasici heist žanra i obilježili eru glamuroznih hollywoodskih blockbustera 2000-ih.

George Clooney - 1 Foto: Profimedia

Clooney je ostvario uspjeh i iza kamere. Režirao je hvaljene filmove poput "Good Night, and Good Luck", "The Ides of March" i "The Monuments Men", a upravo mu je politički angažirani film "Good Night, and Good Luck" donio status ozbiljnog autora i redatelja. Za film "Syriana" osvojio je Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu, dok je kroz karijeru bio nominiran u gotovo svim najvažnijim kategorijama Akademije.

Pogledaji ovo Celebrity Severina se oglasila prvi put nakon sudske presude o skrbništvu nad sinom

Iako ga javnost često doživljava kao vječnog gospodina, Clooneyjeva karijera nije prošla bez kontroverzi. Kritiziran je zbog političkih izjava, posebno oko rata u Iraku, sudanske krize i američke politike. Bio je jedan od najglasnijih hollywoodskih aktivista za Darfur, zbog čega je surađivao i s Ujedinjenim narodima. Dio javnosti smatrao ga je previše politički angažiranim za filmsku zvijezdu, dok su ga drugi slavili upravo zbog društvenog aktivizma.

George Clooney - 4 Foto: Profimedia

George Clooney - 5 Foto: Profimedia

George Clooney i Stacy Keibler (Foto: Getty Images) Foto: getty images

Veliku pažnju oduvijek je izazivao i njegov ljubavni život. Krajem osamdesetih bio je u braku s glumicom Talijom Balsam, no brak je trajao samo četiri godine. Nakon razvoda godinama je slovio za najpoželjnijeg neženju Hollywooda. Povezivali su ga s brojnim slavnim ženama, među kojima su Kelly Preston, Céline Balitran, Krista Allen, Elisabetta Canalis i Stacy Keibler. Clooney je dugo tvrdio da se više nikada neće ženiti niti imati djecu.

Sve se promijenilo kada je 2013. upoznao Amal Alamuddin, uspješnu britansko-libanonsku odvjetnicu za ljudska prava. Njihova veza vrlo brzo postala je jedna od najpraćenijih na svijetu, a vjenčali su se 2014. godine u Veneciji na raskošnoj ceremoniji koja je okupila brojne svjetske zvijezde. Danas imaju blizance Ellu i Alexandera, a Clooney često govori kako mu je upravo Amal potpuno promijenila život i pogled na obitelj.

George Clooney - 2 Foto: Afp

George Clooney - 6 Foto: Profimedia

Amal i George Clooney (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Posljednjih godina Clooney nešto rjeđe glumi u velikim blockbusterima, ali i dalje ostaje iznimno aktivan kao producent i redatelj. Više vremena provodi s obitelji između kuća u Italiji, Francuskoj i SAD-u, a povremeno se vraća glumi kroz pažljivo odabrane projekte. Nedavno je ostvario i veliki uspjeh na Broadwayu predstavom "Good Night, and Good Luck", što mu je bio debi na slavnoj kazališnoj sceni.

Fanove posebno veseli činjenica da se priprema novi nastavak franšize "Ocean’s", u kojem bi se Clooney ponovno trebao okupiti s Bradom Pittom, Mattom Damonom i ostatkom originalne ekipe. Snimanje "Ocean’s Fourteen" trenutno je u pretprodukciji.

George Clooney (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

George Clooney (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

George Clooney (Foto: AFP) Foto: Afp

Osim toga, povezuje ga se i s novim Netflixovim projektima te produkcijskim poslovima iza kamere. Iako danas puno manje traži pažnju medija nego nekad, George Clooney i dalje ostaje jedna od posljednjih istinskih hollywoodskih ikona — glumac koji je uspio spojiti komercijalni uspjeh, umjetnički kredibilitet i status globalne celebrity zvijezde.

Koja je tajna njihovog braka, saznajte OVDJE.

Kako mnogi komentiraju njegovo ponašanje? Više o tome čitajte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako izgleda sin Viktorije i Dina Rađe: "Srce će mi puknuti..."

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Bivši dinamovac i jedna od najljepših srpskih glumica otkrili dugo čuvanu tajnu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je pjevačica koja čita Bibliju i preko noći je postala nova senzacija?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bio je zvijezda jugoslavenskog filma, a rat ga je zauvijek udaljio od reflektora

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.