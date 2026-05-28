Severina se oglasila prvi put nakon sudske presude o skrbništvu nad sinom

Nakon što je sudskom odlukom ponovno dobila skrbništvo nad sinom Aleksandrom, Severina se prvi put javno oglasila te emotivnom porukom zahvalila svima na podršci, ali i poručila kako njezina borba za prava majki još uvijek nije završena.

''Neizmjerno hvala svima koji me obasipate ovih dana podrškom… Ustvari, moj sin je već neko vrijeme doma, a sada je to i potvrđeno formalno ovom sudskom odlukom. S druge strane, borba nije gotova… Ni moja, ali ni mnogih majki'', napisala je Severina.

U emotivnoj objavi osvrnula se i na druge slučajeve za koje tvrdi da pokazuju manjkavosti sustava.

''Naprimjer, postoje dvije djevojčice koje već osam godina ne smiju napustiti Zagreb, a njihova majka ostaje bez sredstava za borbu protiv surovog i hladnog sustava, kojem bi djeca trebala biti na prvom mjestu, a ne moćni roditelji. Nisam i neću o tome nikada prestati govoriti i boriti se za slabije'', poručila je.

Na kraju se zahvalila svojim najbližima i pravnom timu koji je bio uz nju tijekom dugogodišnje pravne borbe.

''Na kraju, hvala svima mojima koji su proteklih 12 godina bili uz mene, mojim odvjetnicima, posebno Jasminki Biloš'', zaključila je Severina uz fotografije sa sinom.

Spor između pjevačice i Aleksandrovog oca, srpskog poduzetnika Milana Popovića, traje još od 2013. godine, nakon prekida njihove veze, te se tijekom godina pretvorio u jedan od najpraćenijih obiteljskih postupaka u regiji.

Prva presuda donesena je 2014. godine, kada je odlučeno da dječak živi sa Severinom, dok je Milan Popović imao pravo na redovite susrete sa sinom. Situacija se promijenila 2019., kada je sud odredio da dijete živi s ocem, a Severina je dobila prošireno pravo viđanja.

No borba tu nije stala.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



