Zvijezda koja je rasplakala milijune izazvala lavinu reakcija: Ostat ćete paf kad vidite kako sada izgleda!

Susan Boyle ponovno je privukla pažnju obožavatelja glamuroznom transformacijom i najavom nove ere, čime je potaknula nagađanja o povratku na glazbenu scenu.

Zvijezda showa Britain’s Got Talent, koja je 2009. godine osvojila svijet izvedbom pjesme "I Dreamed A Dream", na Instagramu je objavila fotografiju uz poruku: "Nova era počinje sutra."

Susan je pokazala i veliku transformaciju izgleda — pozirala je u smeđoj plišanoj trenirci, kaputu od umjetnog krzna i sunčanim naočalama, dok je posebnu pažnju privukla njezina plava kosa koju je prvi put pokazala u travnju tijekom proslave 65. rođendana.

Posljednjih godina Boyle se sve više okreće društvenim mrežama i influencerstvu pa svojim preko 170 tisuća pratitelja na Instagramu redovito dijeli detalje luksuznog načina života, druženja sa slavnim osobama i fotografije s brojnih događanja. Nedavno je iznenadila obožavatelje novim imidžem – modernom plavom bob frizurom koja joj, prema komentarima fanova, oduzima godine.

U centar pozornosti došla je audicijom na britanskom "Supertalentu" 2009. godine, otpjevavši "I Dreamed a Dream" iz mjuzikla "Jadnici". Dotad nepoznata Škotkinja u kratkom roku uzdignula se među zvijezde, a iako nije osvojila svoju sezonu, postala je jedna od najpoznatijih natjecatelja toga showa. U svojoj karijeri prodala je više od 25 milijuna primjeraka svojih izdanja.

Posljednjih nekoliko godina imala je teških zdravstvenih problema, zbog čega se povukla u privatnost. Prije tri godine doživjela je moždani udar, koji je javnosti otkrila tek godinu dana kasnije, što ju je spriječilo da se posveti novom glazbenom materijalu. Ipak, nedavno se pohvalila fotografijama iz studija, što bi moglo značiti njezin povratak na pozornice nakon duge stanke.

Osim moždanog udara, Boyle je već kao odrasloj dijagnosticiran blaži oblik autizma, nekad poznat kao Aspergerov sindrom, a 2013. godine pronađen joj je dijabetes tipa 2. Ipak, ni te zdravstvene nedaće nisu uspjele spriječiti njezin svjetski uspjeh.

Još uvijek živi u svojoj obiteljskoj kući u Blackburnu, većinom od tantijema zarađenih početkom prošlog desetljeća. Nikad se nije udavala, najviše zato što se posvetila brizi za majku, no kada je imala 53 godine, mediji su objavili da ima prvog dečka, liječnika iz SAD-a, koji je bio njezin vršnjak.

"Ona je normalna. Ovdje nije nikakva superzvijezda. Podsjeća me na moju baku. Dođe i sretna je i uvijek joj je drago vidjeti te. Zagrli te. Nema umišljenosti, nema pretvaranja i ona je normalna osoba u Blackburnu. Uzme kajganu i tost, crni kruh i ponekad malu šalicu čaja", ispričala je za Daily Mail njezina prijateljica Kim koja radi u mjesnom kafiću.

Od trenutka kada je 2009. zadivila svijet, Susan Boyle ostala je simbol autentičnosti i ustrajnosti. Danas, s novim izgledom i planovima za budućnost, dokazuje da njezina priča još nije završena – i da publika s razlogom i dalje s nestrpljenjem prati svaki njezin korak.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.