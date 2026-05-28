Sjećate li se Lily iz "Moderne obitelji"? Javnost je iznenadila velikom životnom promjenom

Aubrey Anderson-Emmons proslavila se kao Lily u "Modernoj obitelji", a danas gradi glazbenu karijeru, otvoreno govori o svojoj biseksualnosti i pokušava pronaći vlastiti identitet izvan dječje slave.

Aubrey Anderson-Emmons odrasla je pred milijunima gledatelja kao Lily Tucker-Pritchett, duhovita i britka djevojčica iz kultne serije "Moderna obitelj", a danas je mlada umjetnica koja gradi vlastiti identitet daleko od televizijskih setova i dječje slave.

Rođena 6. lipnja 2007. u Santa Monici u Kaliforniji, Aubrey je odrasla u kreativnoj obitelji. Njezina majka Amy Anderson poznata je američka stand-up komičarka i glumica korejskog podrijetla, dok je otac Kent Emmons medijski poduzetnik.

Galerija 6 6 6 6 6

Aubrey Anderson-Emmons - 1 Foto: Profimedia

Aubrey Anderson-Emmons - 4 Foto: Profimedia

Upravo je majka prva primijetila koliko je Aubrey prirodna pred kamerama, pa ju je već kao malu djevojčicu počela voditi na audicije.

Pravi preokret dogodio se 2011. godine, kada je sa samo četiri godine dobila ulogu Lily Tucker-Pritchett u trećoj sezoni hit-serije "Moderna obitelj". Zamijenila je blizanke Ellu i Jaden Hiller, koje su prethodno igrale taj lik, a publika ju je gotovo odmah obožavala zbog njezina savršenog suhoparnog humora i britkih replika.

Lily je ubrzo postala jedan od najprepoznatljivijih dječjih likova na televiziji. Kao posvojena djevojčica vijetnamskog podrijetla koju odgajaju Mitchell i Cameron, jedan od prvih velikih gej-parova u mainstream sitcom produkciji, lik je imao važan kulturni utjecaj. "Moderna obitelj" često je bila hvaljena zbog progresivnog prikaza različitih oblika obitelji, a Lily je postala simbol generacije koja je odrastala uz inkluzivnije televizijske sadržaje.

Aubrey je zahvaljujući seriji vrlo rano ispisala televizijsku povijest. Već 2012. godine postala je najmlađa glumica koja je osvojila nagradu Screen Actors Guild Award kao dio ansambla "Moderne obitelji", a istovremeno i jedna od najmlađih zvijezda koje su se prošetale crvenim tepihom dodjele Emmyja.

Aubrey Anderson-Emmons - 6 Foto: Profimedia

Aubrey Anderson-Emmons - 5 Foto: Profimedia

Iako je najveću slavu stekla upravo kao Lily, Aubrey se pojavljivala i u drugim projektima. Glas je posudila animiranoj seriji "Arthur", sudjelovala u emisiji "Bill Nye Saves the World", a pojavila se i u nekoliko manjih filmskih projekata. Uz glumu, godinama je s majkom vodila kanal "FoodMania Review" na YouTubeu, na kojem su zajedno isprobavale hranu i snimale zabavne videe.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda omiljena Esmeralda? Objavila je svoje najnovije fotografije

No nakon završetka "Moderne obitelji" 2020. godine Aubrey se na neko vrijeme gotovo potpuno povukla iz javnosti. Dok su mnogi očekivali da će odmah nastaviti glumačku karijeru, ona je odlučila živjeti mirniji tinejdžerski život, završiti školu i pronaći vlastiti kreativni smjer.

Posljednjih godina sve se više okreće glazbi. Pod umjetničkim imenom Frances Anderson počela je objavljivati vlastite pjesme i graditi indie-pop karijeru. Glazbom se intenzivnije počela baviti tijekom pandemije, kada je naučila svirati gitaru i pisati pjesme, a danas otvoreno govori kako želi da je publika upozna i izvan lika Lily.

Aubrey Anderson-Emmons - 8 Foto: Profimedia

Aubrey Anderson-Emmons - 7 Foto: Profimedia

Veliku pažnju privukla je i 2025. godine kada je tijekom Pride Montha na TikToku otkrila da je biseksualka. To je učinila na duhovit način – koristeći legendarni audio iz "Moderne obitelji" u kojem Lily govori: "I'm gay!" Uz video je napisala kako se ljudi često šale da je gej, "a zapravo i jest bi". Fanovi su njezinu objavu dočekali s velikom podrškom, a mnogi su istaknuli koliko je simbolično što je upravo zvijezda jedne od najpoznatijih LGBTQ+ televizijskih obitelji javno podijelila svoju priču.

Aubrey Anderson-Emmons uskoro će proslaviti 19 godina i pokušava pronaći ravnotežu između slave koju joj je donijela "Moderna obitelj" i vlastitog identiteta koji tek gradi. I dalje je aktivna na društvenim mrežama, povremeno se pojavljuje na događanjima sa starim kolegama iz serije, ali najveći fokus trenutačno joj je glazba i stvaranje karijere izvan svijeta dječjih zvijezda.

Iako će mnogima zauvijek ostati mala Lily s legendarnim rečenicama, Aubrey danas pokazuje da želi biti puno više od televizijskog lika uz koji je odrasla cijela jedna generacija.

Kako danas izgledaju njezini televizijski roditelji, pogledajte OVDJE.

Koliko se do danas promijenio Luke, pogledajte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Znate li kako izgleda Žerina supruga? Pred kamerama se pojavila samo jednom

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Tko je to okupio Ninu Badrić, Jakova Jozinovića i Matiju Cveka na večeri punoj glamura?

Pogledaji ovo Celebrity ''Lakirani nokti na muškarcu – da ili ne?'' Naš influencer otvorio raspravu koja je eksplodirala na mrežama

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgleda mlađi sin Mirka Filipovića? Njegova je preslika i nastavio je tatinim stopama

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.