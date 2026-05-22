Naš glumac koji se proslavio u prvoj hrvatskoj sapunici danas izgleda znatno drugačije!

Nekad je bio jedno od najtraženijih TV lica u Hrvatskoj, a danas živi potpuno drugačijim, gotovo neprepoznatljivim ritmom daleko od glamura koji ga je svojedobno okruživao.

Jedno je vrijeme Damir Markovina bio među najprepoznatljivijim licima domaćih ekrana.

Glumac, koji je publiku osvojio ulogom Luke Pongraca u megapopularnoj sapunici ''Villa Maria'', bio je dobri dečko serije, miljenik gledateljica i televizijska zvijezda koja se pojavljivala na naslovnicama i događanjima. No dok su kolege nastavile koračati putem estradne vidljivosti, Markovina je izabrao potpuno drugi smjer i danas živi život koji je daleko od glamura kakav ga je nekoć pratio.

Nakon što je početkom 2000-ih postao jedno od najpoznatijih televizijskih lica, Markovina je napravio potez koji je iznenadio mnoge. Umjesto da gradi mainstream karijeru, povukao se u kazalište, gdje je od 2002. stalni član Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Kazališna publika dobro zna njegov talent, ali široka javnost više ga ne viđa često.

Danas, više od dvadeset godina nakon TV slave, Markovina djeluje gotovo neprepoznatljivo. Medijski istupi postali su mu iznimka, a svjetla reflektora zamijenio je tišinom probe i istraživačkim radom u umjetnosti.

Rođen u Beogradu, odrastao u Splitu i Mostaru, a od mladosti vezan za Zagreb, Markovina nosi bogatu i turbulentnu životnu priču. U više intervjua iskreno je govorio o tome koliko ga je ratna prošlost njegove generacije obilježila i ta se rana nerijetko provlači i kroz njegov umjetnički rad.

Posljednjih godina Markovina se okrenuo i dokumentaristici, što ga je vratilo u fokus filmskih krugova. Njegovi projekti uključuju nagrađivani ''Još jedan film o ratu, ocu i domu'' i film ''Dezerteri''.

