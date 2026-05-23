Pamtite li ovog markantnog glumca iz telenovela? Zbog ozljede je morao odustati od svojih snova

Saul Lisazo hrvatskoj je publici ostao u sjećanju kao jedan od najomiljenijih zavodnika meksičkih telenovela, no malo tko zna da je prije glume sanjao sasvim drugačiju karijeru.

Sjećate li se meksičkih telenovela "Acapulco, dušom i tijelom" i "Za tvoju ljubav", koja se prikazivala i na Novoj TV? Bile su veliki hit u Hrvatskoj, a ako ste ih gledali sigurno dobro pamtite i glumca Saula Lisaza, koji je u njima tumačio glavne muške uloge.

Saul je jedno od najprepoznatljivijih imena latinskoameričke televizije, poznat po svojoj karizmi, eleganciji i snažnim glumačkim interpretacijama. Njegova karijera, koja traje već desetljećima, ostavila je dubok trag u svijetu telenovela i šire.

Saul Lisazo, Gabriela Spanic

Rođen je 1. lipnja 1956. godine u Buenos Airesu, u Argentini. Prije glume je imao sasvim drugačiji put. Naime, bio je profesionalni nogometaš. Igrao je kao vezni igrač za nekoliko argentinskih klubova, a njegova sportska karijera uključivala je i angažmane u Belgiji, piše yahoo.

Karijeru mu je iznenada prekinula ozljeda, ali mu je taj put otvorio vrata prema svijetu mode i glume. Preselio se u Europu gdje je počeo raditi kao model. Upečatljivi izgled i elegancija brzo su se istaknuli na modnim pistama, a strast prema umjetnosti odvela ga je prema glumi.

Nakon što je glumačke sposobnosti izbrusio u Španjolskoj, preselio se u Meksiko. Proboj je početkom 90-ih ostvario u telenoveli "Amor de nadie", gdje je glumio uz legendarnu Luciju Méndez.

2020. je uzeo kratku pauzu od glume, a na male ekrane ponovno se vratio 2024. ulogom u seriji "Marea de pasiones". Nakon toga, pojavio se i u seriji "Sed de Venganza".

Danas 69-godišnji Saul u sretnom je braku s glumicom i bivšom manekenkom Mónicom Viedmom, s kojom ima dvoje djece. Iako je njegova karijera često zahtijevala intenzivan angažman, Lisazo je uvijek isticao važnost obitelji i privatnog života.

