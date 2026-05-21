Život omiljenog negativca iz telenovela bio je jednako dramatičan kao njegove uloge

Njegovi likovi često su bili ključni za velike obiteljske drame, ljubavne sukobe i zaplete zbog kojih su telenovele postale pravi televizijski fenomen.

César Évora kubanski je glumac kojeg publika diljem svijeta pamti po brojnim hit-telenovelama, a među najveće zvijezde vinule su ga serije poput ''Maćehe'', koja se emitirala i na Novoj TV, te ''Zagrli me čvrsto'', ''Amazonke'', ''Između ljubavi i mržnje'' i mnoge druge uspješnice.

Tijekom bogate karijere postao je jedno od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih sapunica, a gledatelji su ga posebno zavoljeli zbog snažnih, autoritativnih i često negativnih likova koje je utjelovljavao.

Cesar Evora

Évora je rođen u Havani 4. studenoga 1959. godine, a djetinjstvo nije proveo u idealnim okolnostima. Odrastao je uz majku i djeda jer je njegov otac zbog čestih putovanja rijetko bio kod kuće, pa ga je tijekom odrastanja viđao tek povremeno.

Zanimljivo je da gluma u početku nije bila njegov životni plan. Najprije je studirao geofiziku i želio se baviti istraživanjem nafte i minerala, no život mu je promijenila jedna audicija na koju se prijavio gotovo slučajno, rekao je u intervju za Diario De Cuba.

Cesar Evora

Još od malih nogu volio je biti pred publikom, a prijava na audiciju bila je i način da izbjegne služenje vojnog roka. Među čak 500 kandidata upravo je on dobio priliku, nakon čega je ubrzo počeo glumiti u kubanskim filmovima i serijama. Pravi životni zaokret dogodio se kada je odlučio preseliti u Meksiko. Kako je kasnije otkrio, stigao je sa samo 42 dolara u džepu, no upravo su mu telenovele ubrzo promijenile život i pretvorile ga u jednu od najvećih zvijezda latinoameričkih sapunica, piše Cubanet.

Suradnja s produkcijskom kućom Televisa donijela mu je ogromnu popularnost, a 1999. godine dobio je i meksičko državljanstvo. Tijekom godina publika ga je zapamtila po brojnim upečatljivim likovima poput Estebana San Romána, don Federica Rivera i Octavija Villarreala.

César Évora

Iako je najčešće glumio stroge, moćne i negativne muškarce, upravo su ga takve uloge pretvorile u jednog od najpopularnijih glumaca telenovela. Njegov dubok glas, ozbiljan pogled i karizmatična pojava godinama su ga činili idealnim izborom za likove koje publika voli mrziti.

No osim poslovnog uspjeha, pažnju javnosti privlačio je i njegov privatni život. Poznato je da je danas u braku s Vivian Dominguez, a upravo je zbog nje okončao svoj prvi brak. Glumac ima i troje djece.

''Moja supruga prva me vidi kao čovjeka, onakvog kakav doista jesam. To što sam na televiziji ne čini me boljim ni posebnijim od drugih ljudi. Ja sam samo osoba kao i svi ostali, jedina je razlika što se pojavljujem na televiziji, ništa više. Ja glumim likove, a kada dođem kući, ponovno sam César Évora. Ona iznimno poštuje moj posao. Nije ljubomorna žena i nikada me nije sputavala u onome što radim'', rekao je svojedobno za Hola!.

Cesar Evora

Danas César ima 66 godina i iako se puno rjeđe pojavljuje na malim ekranima nego tijekom najveće slave, publika ga i dalje pamti kao jednog od najkarizmatičnijih glumaca iz svijeta telenovela. Njegove uloge obilježile su zlatno razdoblje latinoameričkih serija, a za brojne gledatelje i danas ostaje omiljeni negativac kojeg je bilo nemoguće ne primijetiti.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



