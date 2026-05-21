Daleko od Horatija kakvog pamtimo: Nove fotke legendarnog detektiva zapanjile su fanove

Nove fotografije Davida Carusa mnoge su vratile u dane kada je kao Horatio Caine bio jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica. Glumac koji je godinama bio simbol hit-serije CSI: Miami danas vodi potpuno drugačiji život, daleko od reflektora i Hollywooda.

David Caruso, glumac kojeg milijuni gledatelja pamte kao legendarnog Horatija Cainea iz serije ''CSI: Miami'', ponovno je viđen u javnosti nakon dugog izbivanja iz Hollywooda. Nekada jedan od najprepoznatljivijih televizijskih glumaca danas živi potpuno drugačijim životom, a njegovo novo pojavljivanje iznenadilo je brojne obožavatelje kultne kriminalističke serije.

70-godišnji glumac snimljen je u Sherman Oaksu u Kaliforniji, čak 13 godina nakon što se povukao iz glume. Paparazzi su ga fotografirali u opuštenom izdanju, sivoj majici, trenirci, šeširu i sunčanim naočalama, dok je šetao pokraj svog automobila.

David Caruso Foto: Profimedia

Mnogima je odmah za oko zapeo njegov potpuno drukčiji izgled u odnosu na razdoblje kada je bio zaštitno lice serije ''CSI: Miami''.

David Caruso Foto: Profimedia

Upravo je uloga poručnika Horatija Cainea obilježila njegovu karijeru i pretvorila ga u jednu od najvećih televizijskih zvijezda 2000-ih. Serija se emitirala od 2002. do 2012. godine, a Caruso je tada bio među najplaćenijim glumcima na televiziji - zarađivao je čak 375 tisuća dolara po epizodi, piše Daily Mail.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ove djevojčice iz kultne serije? Vjerovali ili ne, danas ima 40 godina

Galerija 1 1 1 1 1

Nakon završetka serije potpuno se povukao iz svijeta glume i javnog života. Prema pisanju Radar Onlinea, Caruso i danas dobiva pozive na razna holivudska događanja, ali ih gotovo uvijek odbija.

''David i dalje dobiva pozive na sve moguće holivudske evente, ali sve odbija'', tvrdi izvor za Radar Online.

David Caruso Foto: Afp

Isti izvor naveo je i kako se bivši glumac posljednjih godina potpuno udaljio od reflektora te da više ne vodi računa o izgledu kao nekad.

''Nekada je mogao kilometrima trčati bez problema, a danas jedva hoda'', rekao je izvor.

David Caruso Foto: Afp

Nakon odlaska iz Hollywooda Caruso se okušao i u svijetu umjetnina te je otvorio galeriju ''Caruso Art'' u Kaliforniji, no ona je prošle godine zatvorena.

David Caruso Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić obožavateljici je dala snagu za borbu: ''Provela me kroz najteže razdoblje života''

Usponi i padovi omiljenog detektiva: Propalim brakovima i sudskom dramom punio je tabloide. Njegovu životnu priču pročitajte OVDJE.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Koga ljubi pjevač koji ima hit s Thompsonom? U braku je s udovicom našeg pokojnog nogometaša

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Savršen osmijeh Eve Longorije zasjenili su opaki dekolte i besprijekorna silueta

Pogledaji ovo Celebrity Naš vatreni uskoro ide pred oltar, isplivali su prizori s djevojačke zabave lijepe Zadranke

