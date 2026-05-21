Ups! Kralj Charles doživio nezgodu s galebom, njegova reakcija hit je dana

Tijekom posjeta Sjevernoj Irskoj britanski monarh našao se u situciji koji nitko nije očekivao. Umjesto neugodne reakcije, Charles je cijelu situaciju dočekao sa smiješkom i još jednom pokazao svoj smisao za humor.

Kralj Charles tijekom posjeta Sjevernoj Irskoj našao se u neugodnoj, ali i pomalo komičnoj situaciji koja je brzo privukla pažnju javnosti. Tijekom druženja s građanima u gradu Newcastleu pogodio ga je galebov izmet, koji mu je zaprljao sako i poprskrao ljude u njegovoj blizini, no britanski monarh cijelu je situaciju podnio s osmijehom, piše Daily Mail.

77-godišnji kralj tijekom posjeta obišao je nekoliko važnih lokalnih projekata u zajednici, a u jednom trenutku okupio se i velik broj građana koji su ga željeli pozdraviti.

Upravo tada dogodio se trenutak koji su odmah zabilježili fotografi — na stražnjem dijelu njegova sakoa pojavila se bijela mrlja nakon neugodne nezgode s galebom.

Iako je situacija mogla biti vrlo neugodna, Charles je ostao potpuno smiren i dobro raspoložen. Kada mu je jedan od okupljenih ukazao na ono što se dogodilo, kralj je kroz šalu odgovorio:

''Barem nije završilo na mojoj glavi.''

Prema pisanju britanskih medija, jedan od njegovih pomoćnika odmah mu je ponudio kaput kako bi prekrio mrlju, no Charles je to uz osmijeh odbio i nastavio razgovarati s građanima koji su ga dugo čekali. Njegova reakcija ubrzo je postala jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, a mnogi su komentirali kako je kralj i u neugodnom trenutku ostao opušten i pristupačan.

Tijekom drugog dana trodnevnog posjeta Sjevernoj Irskoj kralj i kraljica Camilla imali su odvojene obveze. Dok je Camilla posjetila selo Hillsborough nedaleko od Belfasta, Charles je obišao nekoliko lokalnih projekata, uključujući i kino Newcastle Community Cinema, koje godinama okuplja stanovnike tog područja.

Iako je cijeli posjet bio posvećen važnim društvenim projektima i susretima s građanima, upravo je neočekivani susret s galebom postao trenutak o kojem danas svi pričaju.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala

