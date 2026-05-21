Nina Badrić obožavateljici je dala snagu za borbu: ''Provela me kroz najteže razdoblje života''

Nina Badrić ponovno je pokazala koliko snažnu povezanost ima sa svojom publikom nakon što je na Instagramu podijelila emotivnu poruku jedne obožavateljice.

Nina Badrić dirnula je svoje pratitelje emotivnom objavom na Instagramu, gdje je podijelila poruku obožavateljice koja joj je priznala koliko joj je njezina pjesma ''Alive'' značila tijekom jednog od najtežih razdoblja života.

Naša glazbena diva na svom je Instagram storyju objavila poruku koja je mnoge posebno ganula.

''Draga Nina, pjesma 'Alive' me provela kroz najteže razdoblje života, bolesti... Stalno sam je slušala, držala me, davala snagu za borbu, nadu i evo sad je pjevam na glas. Borba još traje, ali I'm Alive'', napisala joj je obožavateljica.

Emotivna objava još jednom je pokazala koliko snažnu povezanost Nina Badrić ima sa svojom publikom, ali i koliko glazba ponekad može imati puno dublje značenje od same pjesme.

