Sjećate se ove djevojčice iz kultne serije? Vjerovali ili ne, danas ima 40 godina

Nekadašnja dječja zvijezda tijekom godina izgradila je uspješnu televizijsku i filmsku karijeru, a njezino novo pojavljivanje ponovno je podsjetilo na kontroverzne izjave o Billu Cosbyju, glumcu uz kojeg je ostvarila svoju prvu veliku ulogu.

Raven-Symoné, glumica koju mnogi i danas pamte kao simpatičnu djevojčicu Oliviju Kendall iz kultne serije ''The Cosby Show'', privukla je pažnju javnosti nakon pojavljivanja na 51. dodjeli nagrada Gracie Awards u Beverly Hillsu.

40-godišnja glumica sada se pojavila na dodjeli nagrada Gracie Awards u Beverly Hillsu, gdje je privukla pažnju elegantnim crnim odijelom i bijelom košuljom.

Ali krenimo ispočetka. Ova glumica karijeru je započela vrlo rano, a upravo joj je uloga Olivije Kendall donijela veliku popularnost. Nakon toga ostvarila je uspješne uloge u serijama i filmovima poput ''Hangin’ With Mr. Cooper'', ''Dr. Dolittle'', ''Princezini dnevnici'' i Disneyjeva hita ''That’s So Raven'', zahvaljujući kojem je postala jedna od najvećih zvijezda Disneyja početkom 2000-ih.

Kasnije je bila i jedna od voditeljica emisije ''The View'', a posljednjih godina vodi podcast ''Tea Time'' sa suprugom Mirandom Pearman-Maday, s kojom će uskoro proslaviti šest godina braka.

Iako se danas puno rjeđe pojavljuje u javnosti nego tijekom najveće slave, Raven-Symoné i dalje je jedno od prepoznatljivijih televizijskih lica koje publika pamti još od njezinih dječjih dana pred kamerama.

Ipak, njezino novo pojavljivanje mnoge je ponovno podsjetilo na kontroverzu koja je prošle godine izazvala burne reakcije na društvenim mrežama.

Naime, Raven-Symoné je u podcastu ''Hate to Break It to Ya'' govorila o Billu Cosbyju, s kojim je surađivala još kao djevojčica u hit-seriji ''The Cosby Show''. Glumica je tada izjavila kako smatra da treba ''odvojiti autora od djela''.

''To djelo promijenilo je Ameriku. Promijenilo je televiziju. Optužen je za strašne stvari. To ništa ne opravdava, ali to je njegov privatni život.''

Njezine izjave izazvale su brojne kritike jer su mnogi smatrali da umanjuje ozbiljnost optužbi koje godinama prate slavnog komičara.

Podsjetimo, Cosby se desetljećima suočava s optužbama za seksualno zlostavljanje koje se odnose na razdoblje od 1965. do 2005. godine.

Nedavno je proglašen krivim za gnusne zločine, a svojoj žrtvi mora isplatiti skoro 60 milijuna dolara odštete. Više čitajte OVDJE.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



