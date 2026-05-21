Naš vatreni uskoro ide pred oltar, isplivali su prizori s djevojačke zabave lijepe Zadranke

Martin Erlić i Nikolina Perković ovih će dana okruniti svoju dugogodišnju ljubav, a uoči velikog dana pažnju su privukli i detalji s njezine djevojačke zabave.

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić uskoro će uploviti u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom partnericom Nikolinom Perković.

Naime, Nikolina je na svom Instagram profilu podijelila fotografije s djevojačke zabave. Vesela atmosfera i druženje s najbližim prijateljicama i članicama obitelji odmah su privukli pažnju pratitelja.

''Cure moje, hvala vam na danu punom emocija kojeg ću pamtiti cijeli život. I do, I do, I do, I do'', napisala je na Instagramu.

Da će uskoro stati pred oltar, Erlić je ranije i sam potvrdio, kada je otkrio kako je termin vjenčanja morao uskladiti i s reprezentativnim obvezama.

''Izbornik je otkrio svima da se ženim. Da, razgovarao sam s Ivom da vidim kad kreću pripreme za SP. Naravno, ako se pripreme dogode ranije, nije problem da odem jedan dan na početku priprema, bitno je da sve bude u dogovoru s izbornikom“, rekao je hrvatski reprezentativac za Jutarnji list svojedobno.

Podsjetimo, par se zaručio u lipnju prošle godine. Više o tome pisali smo OVDJE.

Iako rijetko dijele privatne detalje, povremeno objavljuju zajedničke fotografije. Prvu su objavili u siječnju 2024., na Martinov 26. rođendan, čime su potvrdili ranije glasine o vezi.

No, ljubav očito traje i dulje jer je Nikolina već 2023. bodrila reprezentaciju u Rotterdamu - tada još u dresu Luke Modrića.

