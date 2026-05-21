Marijana Mikulić o negativnim reakcijama javnosti jer je javno progovorila o dijagnozi sina: ''Kao da je ona jedina''

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Marijana Mikulić otvoreno je progovorila o borbi sa sustavom, osudama javnosti i trenutku kada je odlučila javno istupiti o autizmu svog sina kako bi pomogla drugim roditeljima koji prolaze slične životne izazove.

Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Marijana Mikulić ponovno je pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najiskrenijih javnih osoba na domaćoj sceni. Bez filtera je progovorila o majčinstvu, autizmu i dijagnozi svog sina, ali i o komentarima i osudama s kojima se godinama susretala nakon što je odlučila javno govoriti o toj temi.

Marijana priznaje kako je kroz cijeli proces doživjela brojne neugodne reakcije dijela javnosti.

''Bilo je svega, doslovno to. Kao da je ona jedina, pa evo ona skreće na sebe pozornost preko djeteta''.

Dodaje kako joj dodatna medijska pažnja nikada nije bila cilj, štoviše, ponekad joj je svega toga bilo i previše.

Galerija 16 16 16 16 16

''A ja ne mogu objaviti da sam okrečila zid bez da to objave svi mediji. Kod mene stvarno nikakva dodatna pozornost nije potrebna, čak je imam i previše, rekla bih. Nekad mi i smeta, nekad hoćeš bez šminke i ono, u šlafruku otići do dućana, a ne možeš''.

S vremenom je, kaže, naučila ignorirati komentare i fokusirati se na ono što joj je zaista važno.

''Ali s vremenom sam naučila ne obraćati pažnju na to''.

Istaknula je i kako o dijagnozi svog sina nije progovorila zbog privatne promocije, nego iz potrebe da ukaže na problem s kojim se suočavaju brojni roditelji.

''Ja nisam progovorila o tome zato da bih govorila o svom privatnom životu, nego sam iz frustracije sistemom koji ti ne daje podršku kad ti je najpotrebnija, u trenutku kad ja uopće ne znam otkud krenuti''.

Što nam je Marijana ispričala o trenutku obraćenja i vjeri, pročitajte OVDJE.

Kako je komentirala pritisak pod kojim žene žive, pročitajte OVDJE.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput, a što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

Gost u podcastu bio nam je i Miroslav Škoro, intervju s njim možete pogledati OVDJE.

Cijeli podcast u nastavku: Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku: ''Bila sam na rubu svega''