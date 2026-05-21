Marijana Mikulić o negativnim reakcijama javnosti jer je javno progovorila o dijagnozi sina: ''Kao da je ona jedina''
Piše Julija Bačić Barać,
Danas
@ 09:34
Marijana Mikulić, IN magazin podcast
Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Marijana Mikulić otvoreno je progovorila o borbi sa sustavom, osudama javnosti i trenutku kada je odlučila javno istupiti o autizmu svog sina kako bi pomogla drugim roditeljima koji prolaze slične životne izazove.
Ekskluzivno u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' Marijana Mikulić ponovno je pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najiskrenijih javnih osoba na domaćoj sceni. Bez filtera je progovorila o majčinstvu, autizmu i dijagnozi svog sina, ali i o komentarima i osudama s kojima se godinama susretala nakon što je odlučila javno govoriti o toj temi.
''A ja ne mogu objaviti da sam okrečila zid bez da to objave svi mediji. Kod mene stvarno nikakva dodatna pozornost nije potrebna, čak je imam i previše, rekla bih. Nekad mi i smeta, nekad hoćeš bez šminke i ono, u šlafruku otići do dućana, a ne možeš''.
S vremenom je, kaže, naučila ignorirati komentare i fokusirati se na ono što joj je zaista važno.
''Ali s vremenom sam naučila ne obraćati pažnju na to''.
Istaknula je i kako o dijagnozi svog sina nije progovorila zbog privatne promocije, nego iz potrebe da ukaže na problem s kojim se suočavaju brojni roditelji.
''Ja nisam progovorila o tome zato da bih govorila o svom privatnom životu, nego sam iz frustracije sistemom koji ti ne daje podršku kad ti je najpotrebnija, u trenutku kad ja uopće ne znam otkud krenuti''.
Cijeli podcast u nastavku: Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku: ''Bila sam na rubu svega''