Marijana Mikulić progovorila o pritisku pod kojim žive žene: ''Sramota je da ti netko dođe očistiti''

U novoj epizodi podcasta ''Nema labavo by IN magazin'' gošća je bila Marijana Mikulić, koja je ekskluzivno i iskreno progovorila o pritiscima koje današnje društvo stavlja pred žene i majke. Dotaknula se očekivanja da žene moraju uspjeti na svim poljima, imati savršen dom, biti posvećene majke i pritom nikada ne pokazati umor ili potrebu za pomoći.

''Žene jako malo traže pomoć. Dakle, to je ono – sramota da ti netko dođe očistiti. Sramota je da ti netko dođe čuvati djecu, a žene žele da i dalje bude sve savršeno''.

Marijana smatra kako upravo ta potreba za konstantnim dokazivanjem mnoge žene dovodi do iscrpljenosti.

''Idu i rade i doma potežu sve. To je iscrpljujuće negdje stvarno jako''.

Dodaje kako bi se o tome trebalo puno više otvoreno razgovarati i skidati teret savršenstva koji si žene često same nameću.

''I mislim da to negdje treba osvještavati, da nije to nikakva sramota i da ne mora sve uvijek biti savršeno posloženo''.

Na kraju je zaključila kako je sasvim u redu ponekad stati, predahnuti i ne težiti nemogućem idealu.

''I da možemo popiti kavu ako je kuća razbacana, iako su djeca malo prljava, ništa se neće dogoditi''.

