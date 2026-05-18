Dirljiv trenutak s Eurosonga: Gesta prema usamljenom Britancu pokazala je pravi duh natjecanja

Na ovogodišnjem, 70. Eurosongu u Beču jedna scena iz zelene sobe privukla je veliku pažnju gledatelja i ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

Britanski predstavnik Sam Battle, poznatiji pod umjetničkim imenom Look Mum No Computer, tijekom generalne probe za žiri nakon nastupa ostao je sjediti potpuno sam, što su mnogi eurovizijski fanovi odmah primijetili, piše The Sun.

LOOK MUM NO COMPUTER - 2 Foto: Afp

37-godišnji glazbenik sjedio je sam u dijelu dvorane rezerviranom za izvođače i delegacije, dok su ostali predstavnici bili okruženi svojim timovima. U jednom trenutku prišao mu je član danske delegacije i pozvao ga da sjedne s njima, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije gledatelja.

Sam Battle Foto: Screenshot

Mnogi su pohvalili gestu Danaca, koji su ove godine nastupili s pjesmom ''Før Vi Går Hjem'', dok je dio publike kritizirao britansku delegaciju zbog toga što su svog predstavnika ostavili samog tijekom važnog glasanja žirija.

''Da sam voditelj britanske delegacije, nikad ne bih ostavio svog izvođača samog tijekom večeri kada su bodovi važni'', napisao je jedan gledatelj uz video koji se brzo proširio društvenim mrežama. Drugi su dodavali kako je upravo danska delegacija pokazala pravi duh Eurosonga.

LOOK MUM NO COMPUTER - 1 Foto: Afp

Cijela situacija dodatno je odjeknula nakon finala u kojem je Ujedinjeno Kraljevstvo završilo na posljednjem mjestu sa samo jednim osvojenim bodom, pa su se ubrzo pojavile i šale da je Sam ''službeno postao Danac''.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



