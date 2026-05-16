Ekscentrični Britanac uoči Eurosonga je postao otac!

Britanski predstavnik LOOK MUM NO COMPUTER je u finalu Eurosonga 2026. privukao pažnju ekscentričnim nastupom, spojivši retro-futurističku estetiku, DIY elektroniku i neobične instrumente po kojima je postao poznat diljem svijeta.

Nakon dva polufinala i tjedna ispunjenog glazbom, spektaklom i brojnim eurovizijskim trenucima, u Beču se održalo veliko finale 70. Eurosonga u kojem se za pobjedu borilo 25 zemalja.

Ovogodišnje izdanje natjecanja organizirali su austrijska televizija ORF i Europska radiodifuzijska unija (EBU), a kroz završnu večer gledatelje su vodili Victoria Swarovski i Michael Ostrowski.

Jedna od najvećih svjetskih glazbenih scena - Ujedinjeno Kraljevstvo, za Eurosong se odlučio za dozu ekscentričnosti. Uz veliku dozu kompjutera i stare tehnike publiku je uzburkao glazbenik koji se zove LOOK MUM NO COMPUTER, izvevši pjesmu "Eins, Zwei, Drei", za koju se Britanci nadaju da neće treću godinu zaredom ostati bez bodova na televotingu.

U svijetu gdje elektronika sve češće završava u otpadu, Look Mum No Computer radi upravo suprotno – stare uređaje pretvara u futurističke glazbene instrumente i upečatljiv vizualni identitet koji je nemoguće ignorirati.

Pravim imenom Sam Battle, ovaj britanski umjetnik, glazbenik i DIY inovator postao je poznat po svojim jedinstvenim nastupima u kojima spaja tehnologiju, glazbu i estetiku retro-futurizma.

Međunarodnu publiku osvojio je zahvaljujući potpuno nekonvencionalnom pristupu glazbi – izrađuje vlastite sintesajzere i neobične elektroničke instrumente, a često nastupa na uređajima koje je sam konstruirao.

Dosad je napravio orgulje napravljene od Furbie igračaka, sintisajzer ugrađen u bicikl te klavijature koje bacaju plamen.

Karijeru je započeo kao frontmen indie rock benda Zibra, s kojim je 2015. nastupio na Glastonburyju. Ipak, širu prepoznatljivost stekao je solo projektom Look Mum No Computer, u kojem spaja elektroniku, DIY kulturu i performans.

Izabran je internim putem, a njegova kandidatura dolazi nakon medijski popraćenog preokreta u britanskom izboru. Prema pisanju britanskih medija, prvotno odabrani izvođač navodno je povučen zbog skandala, iako BBC nije ulazio u detalje situacije. U konačnici, odluka je pala na glazbenika koji se ističe originalnošću i hrabrim pristupom.

O njegovom privatnom životu se ne zna puno, osim što se nedavno pohvalio kako je postao otac dječaka Maxa, na čijem rođenju su mu čestitale i hrvatske predstavnice Lelek.

