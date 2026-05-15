Izabrani Miss i Mister Hrvatske 60+: Natjecala se i 85-godišnjakinja i prabaka dvanestero unučadi!

Nije bilo veselo samo u Beču, nego i ovdje u Zagrebu. Na izboru za Miss i Mistera Hrvatske 60+ nisu se birali samo ljepota i šarm. Slavili su se život, iskustvo i godine, koje nose najvrjednije priče. Među kandidatkinjama je bila i vitalna 85-godišnjakinja, ali i jedna ponosna prabaka s čak 12-ero praunučadi. S ovog neobičnog izbora naš se Davor Garić vratio ne samo s pričama koje griju srce, nego i sa savjetima koji, kažu, vode do istinske sreće.

U Zagrebu je održan izbor ljepote! Ali ne bilo kakav! Birali su se Miss i Mister Hrvatske 60+. Ako ste mislili da se ovim damama i gospodi malo gleda kroz prste, varate se. Ocjenjivalo se sve i morali su zabljesnuti i izvana i iznutra!

''Kad čovjek u sebi uvijek osjeća da je pobjednik onda nema tu takmičenja. Sve smo mi žene, majke, kraljice. Sve smo jednake!'', govori Višnja, Miss Hrvatske 60+ 2026.

''Ja sam malo onako nadprosječan umirovljenik jer sada više radim nego što sam radio prije. Zovu me prijatelji - kuhaj vamo, kuhaj tamo, dođi na večeru tamo, došđi na večeru vamo... Onda šta ću, meni je to teško odbit!'', govori nam Stanko Mariunković, Mister Hrvatske 60+ 2026.

A Gordana Štos i Vladimir Rožić su nacool par Hrvatske 60+ 2026. i friško u ljubavi.

''Točno tako! Romansa traje još malp pa godinu dana'', kažu nam.

A čime je Gordanu osvojio ovaj gospodin?

''Pa pogledom, plesom, šarmom, ma nema čime nije, pa pogledajte ga. Prekrasno nam je zajedno. Družimo se, plešemo, putujemo, ne može nam btii bolje! U ovim godinama nema bolje stvari!''.

Možda ih nazivaju trećom dobi, ali oni žive u petoj brzini!

''Meni svi vele ''Odkud ti toliko energije?''. Meni vam je svugdje dobro. Ja si uvijek sve lijepo napravim. Da li u sportu, da li u pjevanju, da li u druženju, da li u partyjima, feštama! Ja se puno družim i s mladima. Oni meni ''Teta, di si? Pa nismo te našli u disku!'' Hahaha...'', priča nam Ljiljana Špičić.

Koja je tajna Zdenkine energije živosti, energije i mladolikosti i u 85-oj?

''Uvijek sam bila jako aktivna! Planinarila sam godinama! Dobila sam naziv štikla!'', priča nam Zdenka Zemljić.

Na što je Đurđica najponosnija u svom životu?

''Na moje unuke, na moje kćeri i na moje praunuke. Imam ih 12''.

''Danas sam obukla kratku haljinu, inače imam u ormaru 12 dugih haljina. Imam puno garderobe i uvijek sam bila dotjerana. Frizura, tako tako'', priča nam Đurđica.

A kakvi su frajeri Zdenkini vršnjaci?

''Pa mnogi muški se zapuste. Prvo, imaju trbuhe. Ne znam zbog čega'', objasnila nam je Zdenka.

To kod Mistera Stanka ne vrijedi. I kad mladić je bio glavni šarmer.

''Mislim, na moju visinu, na moju ovakvu facu kakva je, Dalmatinac, i to ono nosi lančić oko vrata, normalna stvar, tu se nema šta misliti'', priča nam Stanko.

Koji je bio ulet koji je uvijek palio kod djevojaka kad je on bio mlad?

''Ulet je - uvijek iskreno, uvijek pošteno, ne zeznut stvar. Mislim, eto, to je to. Šta ćemo sada? Ne lagat, nego iskreno istinu i to je to'', savjetuje Stanko.

To vrijedi i danas?

''I to vrijedi i danas, apsolutno'', zaključio je.

A kako i u mirovini živjeti punim plućima.

''Ne zapostaviti sebe, ići dalje, jednostavno uživati u životu. A ponosna sam na svojih 76 godina'', kaže Ankica Čatak iz Zagreba.

Straši li ju ta brojka od 80 koja uskoro dolazi?

''Ne, zapravo dolaze najljepše godine. Sloboda koja jednostavno sad može se apsolutno iskoristiti na sve ono što se želi, što se nije u mlađim danima moglo ostvariti'', smatra.

Zlata je vrijedan savjet ovih ljudi - kako koračati kroz život.

''Moraju gledati sebe. Prvenstveno, to nije egoizam, nego jednostavno briga o sebi. Uvijek se nekome daju i roditelji, djeca, unuci i za sebe zaborave. I onda kad dođu ti dani, se sjeti šta su ikad tijeli postići. I na kraju, ako imaju sreće, da i zdravlje posluži jer nemaju svi tu privilegiju, onda mogu uspjeti i biti svoji'', poručila je Višnja.

Pa makar u šesdesetima.

''Nikad nisam mislila da ću doći do ovoga do čega sam došla. U mašti sam imala kao djevojčica'', kaže nam Višnja.

I zato kažem, nikada ne odustajte od svojih snova, jer nikad se ne zna kad se mogu ostvariti.

