Veliki intervju s Goranom Višnjićem: Evo što kaže o povratku u Hrvatsku iz Amerike

U Lijepoj našoj ovih dana boravi glumac koji je dugi niz godina uspješno živio i radio u Los Angelesu. Našoj Patriciji Novaković Goran Višnjić otkrio je kako danas izgleda njegov život daleko od Amerike, zašto uvijek uživa vratiti se u Hrvatsku i koje mu je bilo najstresnije razdoblje u životu.

Goran Višnjić, publiku je najviše osvojio ulogom Luke Kovača u holivudskoj seriji Hitna Služba, jer kada se počektom 90-ih pojavio na zagrebačkoj kazališnoj sceni, ovaj Šibenčanin bio je jedan od onih glumaca koje publika zapamti na prvi pogled, a danas se ponovno vratio kući.

''Par dana, malo do Šibenika vidjeti mamu i malo do Zagreba obaviti neke stvari pa natrag doma i tako'', priča nam Goran.

Nakon godina provedenih u Americi gdje je ostvario brojne uspjehe poput onog u trileru Close your Eyes, Marvelovom filmu Elektra, drami Helen of Troy, serijama Extan i Timeless, glumac je američki život odlučio zamijeniti mirnijim ritmom u engleskom gradiću Cronwall, gdje danas živi jednostavnijim i povučenijim životom.

Goran Višnjić Foto: In Magazin

''Kad živite dugo vani, bitna vam je familija, društvo, posao više nije kako je bilo prije da morate osobno doći na audiciju, sve je preko kompjutera, zooma, ako imate internet možete živjeti bilo gdje. Tako da gdje su vaši najdraži tu vam je dom zapravo'', govori.

Poznati glumac pažnju je plijenio i na 23.izdanju Bjelovarskog odjeka kazališta u kojem se okušao i u pjevačkim vodama. No, iako ga je brinulo hoće li to dobro odraditi, ženski dio publike više je gledao u njegovu novu šarmantnu frizuru.

''Pjevanje je nešto drugo, ovo je ipak napravljeno da glumci pjevaju, svi u publici ne očekuju neke glumačke bravure da, pjevačke ne, ali ima nekih kolega koji pjevaju fenomenalno, ne mogu biti profesionalni pjevač ali eto mi ćemo to odraditi, neće nam to bjelovar zamjeriti ako ode koja nota gore dolje''.

Iako je osvojio Hollywood, Goran je priznao da su mu upravo audicije zadavale više stresa nego same filmske uloge.

''Audicije su stresne čisto kao neki proces pogotovo prije kad smo dolazili direktno kod redatelja u sobicu, velika su očekivanja, znate ako dobijete ulogu i taj posao da vam to može promijeniti cijeli život, i naprosto je to onda taj neki faktor, i stresno je da morate pripremiti taj djelic teksta da nemate pojma o ostatku uloge, scenariju itd, i onda je to nekako nije ni najmanje ugodan dio glumackog posla''.

O njegovom povratku u Hrvatsku sve se više šuška, a osim Šibenčanki ni Zagrepčanke nebi imale ništa protiv da ovog glumca viđaju na subotnjoj špici. Ipak, Goran na takva nagađanja kroz smijeh kratko odgovara.

''Vidjet ćemo, polako'', kaže nam.

Goran je u braku s Evom, kćeri poznatog redatelja Antuna Vrdoljaka, dobio dvoje djece, sina Viga i kćer Vivien Sofiju, a zajedno su posvojili i sina kojem su dali ime po Tinu Ujeviću. Glumac iz prijašnjeg odnosa ima i kćer Lanu. A među djecom ovaj svestrani tata ne radi nikakvu razliku.

''Ja ih podržavam u svemu što hoće ako stvarno to žele moraju se potruditi za to, raditi na tome, na njima je''.

Biti uspješan, svjetski poznat i predan otac zasigurno nije lako, no Goran i po tom pitanju ostaje skroman i prizeman.

''Mali je tu danas sa mnom, pa ako njega uhvatite pitajte njega kakav sam otac, to je najbolje'', rekao nam je.

I dok iza sebe ima karijeru o kojoj mnogi sanjaju, Goran Višnjić i dalje najviše osvaja svojom jednostavnošću. Bez velike pompe, s osmijehom i dozom šarma koja ne prolazi nezapaženo, pokazuje da prave zvijezde ne trebaju pretjerano glumiti ni izvan filmskog platna.

