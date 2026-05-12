Poznata lica i odlična atmosfera na festivalu u Bjelovaru o kojem svi pričaju

Poznata lica i odlična atmosfera na festivalu o kojem svi pričaju. Vodimo vas na Bok Fest, koji spaja kazalište, glazbu i film. Dva Gorana, Navojec i Višnjić, Vedran Mlikota i Igor Mešin samo su neka od poznatih imena koja su našoj Patriciji Novaković otkrila sve što vas zanima pa i više od toga. Uživajte!

Bjelovar ovih dana ponovno diše u ritmu kazališta i filma zahvaljujući 23.izdanju BOK Festa. Bogat festivalski program i ove je godine privukao veliku pažnju publike, a posebno se istaknula ova jedinstvena izložba:

''Vi ste sada nalazite na prvoj svjetskoj izložbi glumaca po motivima Špire Guberine, to je puni naslov ove izložbe, dugo bi bilo da vam pričam kako je nastala ova izložba ali u ovaj salon namještaja kod tržnice dođu moji kolege i oni se izlože, ljudi pogriješe i slikali bi ih unutra, a ustvari je sve zamišljeno da se vide glumci kroz izlog'', objasnio nam je Goran Navojec.

Na iznenađenje brojnih prolaznika, u izlogu se pojavio i Goran Višnjić, koji je su sebi ponavljao stihove pjesme koju već odavno zna napamet, jer je nastupao i na koncertu Bok Alfa Jukeboxa pod geslom Give Peace a Chance. Kako nam je kroz osmijeh rekao, za pripremu nije bilo vremena, pa je najsigurnije bilo zaigrati na provjereno.



''Da, da hahha, ne,ne, večeras imamo stresni dio zato što glumci pjevaju, neki glumci pjevaju fenomenalno, neki pjevaju amaterski kao ja i onda je večeras malo stresno jer ću morati nešto pjevati ali bit će super'', rekao nam je Višnjić.

Među brojnim licima koja su se pojavila bili su Bogdan Diklić, Sandra Lonačrić, Iva Ajduković, Marija Škaričić, Filip Šovagović ali i Vedran Mlikota koji je imao možda i najtežu ulogu večeri.

''Vidim vaša uloga danas izuzetno je naporna? Tako je, s ozbirom da sam rođen u Bjelovaru, ja u Bjelovaru mogu festival odraditi i ležećki'', rekao nam je Mlikota u svom stilu.

Među brojnim glumcima koji su izvodili hitove Lennona, Dylana i Marleya našao se i naš Igor Mešin koji je objeručke prihvatio svaki zadatak koji mu je organizator Navojec zadao.



''Navečer pjevam, dali su mi neke pjevačke zadatke, a sad sam načuo da čak imam i neke voditeljske zadatke, al dobro, to je Bjelovar, to je bok festival tu sam već od samog početka svake godine i ovdje su nekako najlakši zadatci koje dobivamo, opuštamo se, nemam predstavu, to je isto dobro ili loše ali dajemo svoj dio i u bjelovaru je uvijek divno za glumce'', priča nam Mešin.

Vođeni iskusnim bjelovarskim bajkerima, brojni glumci okušali su se u borbi za prestižnu glumačko- moto alkarsku nagradu, a za dobru zabavu pobrinuo se voditeljski par.



''Prvo ja sam jako počašćen što ću kolegi biti sugovornik, nadamo se da će nam biti lijepo i ugodno i poslije ćemo nazdraviti jer Bože moj'', kaže glumac Josip Brakus.

A dok su jedni sve rješavali s osmijehom na licu, kod drugih su se itekako osjetili znojni dlanovi i ubrzani otkucaji srca.



''Strah od motora nemam, ali imam jako od ovog natjecanja, evo ja se toliko veselim ovom festivalu, obožavam biti ovdje, predivno je ali meni su dlanovi potpuno znojni, to sad kreće i ja znam da će to biti debakl tako da idem se osramoti onako u stilu'', iskrena je bila glumica Ružica Maurus.

A onda preokret i pravo malo čudo, nakon napetih vožnji, preciznog gađanja i puno smijeha, titulu ovogodišnje pobjednice odnijela je Nika Barišić, dok je Ružica Maurus zauzela visoko drugo mjesto.



''Nemam komentara, ja ovakvu tremu nikad nisam imala, ni pred premijeru, ni pred koncerte, evo tresem se, snimi slobodno, mogu zahvalit svom savršenom vozaču koji je jednostavno odradio 90% posla, i naovodno po ovom mom pogotku u sridu imamo postolje i stvarno sam ponosna i sretna'', izjavila je Ružica.

BOK fest je i ove godine spojio vrhunsko kazalište, umjetnost i odličnu atmosferu, a mi već s nestrpljenjem čekamo vidjeti tko će dogodine stići u Bjelovar i hoće li festival donijeti neka nova lica.

