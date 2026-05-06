"Hrvatska odnosi pobjedu!" Izašla službena snimka Lelekica s druge probe u Beču

Fotografije s probe grupe Lelek za Eurosong izazvale su oduševljenje publike, a upečatljiv nastup i snažne reakcije podigli su očekivanja uoči polufinala.

Na službenom Instagramu Dore i grupe Lelek, koja uskoro predstavlja Hrvatsku na Eurosongu, osvanule su nove fotografije s druge probe na velikoj pozornici u Beču.

Objave su u kratkom roku izazvale velik interes i niz pozitivnih reakcija, kako domaće tako i strane publike koja s nestrpljenjem iščekuje njihov nastup u prvom polufinalu.

Fotografije, koje potpisuje Europska radiodifuzijska unija (EBU), otkrivaju dijelove scenskog nastupa za pjesmu "Andromeda". Članice benda pojavljuju se u upečatljivim crveno-bijelim kostimima inspiriranima tradicionalnom nošnjom, uz prepoznatljivo oslikavanje lica i ruku. Scenski dojam dodatno pojačavaju efekti dima, vatre, snažna rasvjeta i vizualni elementi.

Osim fotografija, na službenom Youtube kanalu Eurosonga izašao je i drugi probni nastup Lelekica.

Reakcije publike bile su iznimno pozitivne, a brojni obožavatelji već sada izražavaju velika očekivanja. U komentarima se ističu poruke oduševljenja, ali i nestrpljenje uoči nastupa zakazanog za 12. svibnja.

"Ovo je najbolje", "Pobjednice", "Ovo je tako dobro", "Hrvatska odnosi pobjedu", "Ako ne pobijede...", pisali su korisnici.

Lelek - 1

Podrška stiže iz različitih dijelova svijeta, od Europe do Kanade i Australije, uz najave glasanja za hrvatske predstavnice. Prema trenutačnim prognozama kladionica, Lelek se nalazi oko sredine ljestvice. Ipak, sudeći prema reakcijama, mnogi vjeruju da bi Hrvatska mogla ostvariti još jedan zapažen rezultat.

