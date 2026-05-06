Hoće li netko od sinova Tomislava Bralića postati član Klape Intrade?

U sklopu proslave blagdana svetog Dujma, Tomislav Bralić i klapa Intrade održali su koncert na prepunoj splitskoj Pjaci. Djelić nezaboravne atmosfere donosi vam naš Gordan Vasilj, kojem je Bralić otkrio kako je sa svoja četiri sina pjesmom iznenadio svadbene goste, ali i kako se sprema u pohod na predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo.

Do zadnjeg mjesta ispunjena splitska Pjaca dva je sata uglas pjevala s Tomislavom Bralićem i klapom Intrade, pretvarajući proslavu Sudamje u večer ispunjenu emocijama i nostalgijom.

Galerija 25 25 25 25 25

''Mi smo malo i tvrdoglavi i uporni i kažu da je to recept za uspješnost, biti uporan i virovati u sebe, tako i mi jesmo, ali najbolje viruješ kad vidiš da ti netko iz publike kimne glavom, kad ti netko zaplješće, kad netko zapiva tvoj refren, kad netko da ime konobi po tvojoj pismi, ditetu, to ti je baš potvrda da je ostalo nešto.''

Njihovi bezvremenski hitovi desetljećima su dio svake fešte, a unatoč popularnosti, klapa Intrade ostala je čvrsto na zemlji.

''Mi smo obični ljudi koji vole pivat i mi smo još klapa, bez obzira na to što neki govore da nismo klapa, mi smo stvarno klapa, čak smo se ove godine malo pomladili jer tako idu godine pa su neki pošli u zaslužnu mirovinu. Npr. lani je svirao moj mali na gitari koji već zna klapu Intrade, on ima 20-ak godina, a ove godine Luka, sin od Ante, pivat će drugog tenora. On je sve te pisme slušao doma dok mu je otac vježbao.''

Na pitanje planira li njegov sin postati ravnopravni član klape Intrade, Bralić odgovara.

''Ma tu i tamo, kad mu pofali šoldi'', smije se.

Ljubav prema glazbi u obitelji Bralić prenosi se s koljena na koljeno pa su tako sva četvorica Tominih sinova, zajedno s ocem, nedavno pjesmom očarala goste na jednoj svadbi.

''Mene su iznenadili, samo su rekli: 'Ajde, naučili smo nešto i ajmo pivati'. Znate ono kad dođete na pir i onda moliš bend: 'Je l' znate ovu pismu?' Eto, ne moram se više nikome moliti, sinovi znaju svirati sve, onda mi to otpivamo bez proba.''

Iza Intrada su četiri desetljeća na sceni, tisuće kilometara, stotine pjesama i bezbroj koncerata, a s godinama su postali kao velika obitelj. A kako izgledaju slobodni trenuci članova naše najpoznatije klape?

''Ja sam u Bibinjama, Kušo, najstariji član, je u Zadru, onda nazovem njega, pođemo na kavu, vidimo šta triba, napravimo đir do 4 kantuna, do Grada, imam vinograd, masline i sad kad je dug dan imaš vrimena i naspavat se i odmoriti i raditi. Navečer gledamo Ligu prvaka. Rekao mi je jedan susjed da mi je na televiziji uvijek zeleno. I želim da svi ostanemo zdravi pa da pođemo u Ameriku na polufinale ili finale.''

Bralić se osvrnuo i na oproštajnu turneju Tereze Kesovije.

''Ja sam reka da je ona to za fintu napravila. Ja se nadam da će ona još pivati.''

Tomislav, čiji prepoznatljiv glas s lakoćom prenosi emociju svake pjesme, priznaje kako mu se katkad dogodi da zaboravi tekstove vlastitih pjesama.

''Je, kako ne, uf. Pođem đir-dva napravit, oni odsviraju solo, ali imam one šaptače. Ima nas pa i da izmisliš nešto svoje, opet nema veze, to je sve simpatično.''

Fantastična splitska večer još jednom je pokazala veliku povezanost klape Intrade sa svojom publikom, koju će razveseliti i nastupima na Omiškom festivalu i Melodijama Jadrana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pobjednički dekolte Met Gale? Izrez na haljini supruge milijardera učinio je svoje

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Chef Vukadin pokazao obiteljske trenutke s djecom i suprugom: Sinčić već kreće tatinim stopama?