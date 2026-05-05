Sin i nevjesta Tereze Kesovije ekskluzivno za IN magazin: "U njoj još ima vatre i force!"

Tereza Kesovija započela je svoju oproštajnu turneju, koja će završiti u Zagrebu 3. listopada, na njezin 88. rođendan. U razgovoru s našim Gordanom Vasiljem, ova glazbena diva otkrila je sve o odluci da nakon više od šest desetljeća napusti scenu. Progovorila je i o sinu jedincu, koji je sa suprugom stao samo pred naš mikrofon.

Split se na veličanstven način oprostio od Tereze, a uz glazbenu divu za In Magazin ekskluzivno su progovorili njezin sin i nevjesta.

Stari Plac eruptirao je od emocija. Legendarna Tereza Kesovija na veličanstven način oprostila se od splitske publike, koja je uz nju od početaka karijere, davne 1962. godine.

''Nemam dovoljno riječi da vam kažem hvala za sve što ste mi dali kroz sve ove godine.''

A da je doista riječ o oproštaju, nisu odlučili ni srce ni glas, već vrijeme, koje neumoljivo podsjeća da i najveće karijere jednom moraju zatvoriti svoj krug.

''Ja sam bila baš, mogu slobodno reći, između života i smrti. Ja sam onda rekla: 'Čekaj malo, a čemu? Pa dala si što si mogla, dala si točno toliko koliko si htjela u onom vremenu. Ajde, da promislimo malo, da ako Bog da ozdravim, da budem bolje, da napravim jedan rez", kaže Tereza.

Čim je izišla na nekadašnji Hajdukov stadion, koji je za ovu prigodu pretvoren u intimnu pozornicu, neuništiva energija naše glazbene dive pobijedila je i njezine zdravstvene probleme.

''Mislim da je ovo trenutak kad osjećam i radost i uzbuđenje, ali isto tako i jedan umor. Htjela bih da me moje tijelo sluša, ali me prestalo slušati i kako me prestaje slušati, tako ja pomalo klonem, ali ne vjerujem da će to biti dugog vijeka.''

Sa suprugom Ljiljanom majku je iz prvog reda bodrio Terezin jedinac Alan, kojeg je dobila u braku s Mirom Ungarom.

''Prije svega ja je doživljavam kao mamu, naravno svima drugima je ona Tereza, meni je mama. Ja je podržavam u onome što radi i evo, sad se lagano bliži jedan kraj, ali još u njoj ima vatre i force'', rekao je Alan.

Kakva je kao majka?

"Ja bih rekao prava mama, prava majka. Doduše, ja sad imam 63 godine, ali mama je uvijek mama.''

''Tijelo polako odustaje, ali Terezino srce, glas, njezina dobrota, plemenitost ostaju zauvijek. Tereza kao baka, svekrva, majka, sve najbolje mogu reći. U 36 godina života koliko živimo s njom, baš je familijarna osoba koja je uvijek okupljala obitelj, uvijek je držala obitelj na prvom mjestu. Našu Milu i Alana odgojila je u duhu da poštujemo jedni druge'', kaže Ljiljana, Terezina nevjesta.

Najpoznatija Dubrovčanka kao svoj najveći uspjeh uvijek je isticala upravo sina.

''Posebno sam ushićena bila i sretna što je moj sin došao, iako je imao puno obaveza, ali on je rekao 'moram mojoj majčici doći na koncert'. Ponos je moj, on je moj jedinac, ja ga do zvijezda obožavam.''

A unuka?

''A unuka je druga priča, ona je mlada pa je i njoj njezina mladost i ja dozvolim da se ne sjeti baš svaki dan mene zvati ili doći, jer ona pomaže i svom ocu, pošto je završila Francuski na Filozofskom fakultetu, sjajno govori. Mi smo svi frankofili. Ona je vrlo vrijedna.''

Među tri tisuće raspjevanih duša, koje su uglas pjevale sa sjajno raspoloženom Terezom, nije nedostajalo ni poznatih lica.

''Ona je apsolutna legenda, mene ne bi iznenadilo da ovo bude serija završnih koncerata koliku ona ustvari ima energiju", rekla je Nives Ivanković.

''Rasplakala me već s prvom pjesmom. Od nje sam učila kako se pjeva pop muzika i ona je stvarno jedna, jedina.", kaže Ana Bekuta.

"Ja se sjećam '90-ih, znači u doba kad je i Tereza bila gotovo bez ičega i došla je i doslovce darovala predstavi za tadašnje uvjete veliki novac, 5000 njemačkih maraka, a u to vrijeme je ostala bez kuće i svega'', kaže Ivica Buljan

''Prezahvalna, ima predivne crte lica i danas i onda i ispada fenomenalno. I na svim mojim izložbama je ta njena fotografija", kaže Jadran Lazić.

Čast da nastupe kao Terezini gosti pripala je mješovitoj klapi Filip Dević, glazbenoj povratnici Zrinki Milić te zvijezdi "Kumova" Ani Uršuli Najev.

''Ti znaš od kad sam dite bila koliko volim njene pisme i koliko sam joj se divila i evo, večeras stojim tu uz tik Terezi'', rekla je Ana Uršula Najev.

''Ja sam dite iz Varoša i '80-ih godina bi sjedila na Matejušku i čekala te pjevače koji su išli na Splitski festival, tako i Terezu. Ona je bila moj ogroman uzor, ja sam zbog nje na kraju završila flautu jer ju je i ona svirala, tako da je meni ovo baš čast'', kaže Zrinka Milić.

Na pitanje što bi ipak promijenila da može vratiti vrijeme, Tereza odgovara:

''Da mi se vrate oni koje sam toliko voljela, od mog brata do mojih roditelja, ali znajući da je to nemoguće, prestajem više maštati o tome, ali ih zato vidim u snu vrlo često.''

Ta divna splitska noć bila je nježna točka na kraju jedne velike glazbene priče koja će se još dugo prepričavati. Nakon grada pod Marjanom slijede Dubrovnik i Ljubljana, a Terezin završni pozdrav publici najavljen je za 3. listopada u Zagrebu, na njezin 88. rođendan.

