Krunica od sedam milijuna eura? Kreacija Ronaldove Georgine inspirirana vjerom na meti kritika

Georgina Rodriguez izazvala je kritike zbog izazovne haljine na Met Gali, iako je otkrila da je inspirirana njezinom vjerom i obiteljskim simbolima.

Zaručnica Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez, našla se na meti kritika zbog svog modnog izbora na Met Gali 2026., koji je opisala kao inspiriran katoličkom vjerom.

Naime, 32-godišnja manekenka pojavila se u plavoj satenskoj haljini dubokog dekoltea, uz koju je nosila nježni cvjetni veo koji joj se spuštao niz glavu. Na prvi pogled izgled je podsjećao na vjenčanicu, no provokativan kroj dao mu je potpuno drugačiji ton.

Haljinu potpisuje Ludovic de Saint Sernin, a kombinirala ju je s dijamantnim naušnicama brenda Chopard, biserno-dijamantnom krunicom od sedam milijuna eura te zaručničkim prstenom vrijednim tri milijuna dolara.

Na društvenim mrežama mnogi nisu bili oduševljeni.

"Ova djevojka je prekrasna, ali ovom novom bogatstvu treba bolji stil", napisao je jedan korisnik, dok su drugi njezin izgled nazvali "kičastim" i "neukusnim".

Unatoč kritikama, Georgina je objasnila dublje značenje svoje modne kombinacije i osobne detalje koje je u nju utkala.

"Ovaj izgled inspiriran je mojom odanošću Djevici iz Fátime. Nježnost figure i svjetloplavi tonovi koji definiraju njezin lik postali su temelj ovog komada, pretvarajući duhovnost u visoku modu", napisala je na Instagramu.

Dodala je kako haljina uključuje prepoznatljive detalje dizajnera, ručno oslikane u nijansi plave, dok su košarice izrađene od francuske čipke.

"Prozirni veo upotpunjuje izgled, ukrašen ručno izvezenim cvjetovima. Unutar haljine, uz moje srce, izvezene su dvije rečenice na španjolskom: 'Donde ella está, el alma encuentra refugio' i 'Y líbranos del mal amén'. Te riječi djeluju kao osobna molitva koju nosim sa sobom."

Istaknula je i simboliku krunice: "Izgled prati posebna krunica, zamišljena kao spoj nakita i relikvije. Izrađena je od bijelog zlata, dijamanata i bisera te nosi ugravirana imena članova moje obitelji."

Zaključila je kako cijeli koncept odgovara temi večeri: "U kontekstu 'Fashion is Art' ovaj izgled pokazuje kako se vjera, poput umjetnosti, može izraziti kroz formu, detalje i emociju."

Met Gala, koja se održava prvog ponedjeljka u svibnju, ove je godine nosila temu "Costume Art", uz dreskod "Fashion Is Art", potičući uzvanike da tijelo koriste kao platno za modni izričaj.

Događaj su predvodili suorganizatori Beyoncé, Nicole Kidman i Venus Williams uz Annu Wintour, a izložba koja prati večer spaja povijesne i suvremene modne komade.

