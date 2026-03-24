Ronaldo i Georgina razbjesnili javnost luksuzom od skoro 18 milijuna eura: ''Svijet ratuje, a vi se hvalite!''

Portugalska nogometna legenda Cristiano Ronaldo i njegova partnerica Georgina Rodríguez podijelili su javnost posljednjim potezom.

Portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo i njegova partnerica, španjolska manekenka i influencerica Georgina Rodríguez, ponovno su se našli u središtu pozornosti i to zbog objave koja je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama.

Na fotografiji koju je Georgina podijelila sa svojim pratiteljima, par uživa u opuštenoj večeri u Madridu. Ipak, umjesto romantične atmosfere, pažnju javnosti privukao je luksuz koji ih okružuje. Na slici su uočeni brojni skupocjeni detalji, od blještavog nakita do skupocjenog automobila, što je potaknulo korisnike interneta na nagađanja o njihovoj ukupnoj vrijednosti.

Prema procjenama koje kruže društvenim mrežama, vrijednost prikazanih predmeta mogla bi dosegnuti vrtoglavih 17,8 milijuna eura. Posebno se ističe luksuzni Bugatti Centodieci, čija se vrijednost procjenjuje na više od 11 milijuna eura. Tu je i zaručnički prsten vrijedan oko 5 milijuna eura, kao i prestižni satovi marke Patek Philippe.

Iako Ronaldo i Georgina često dijele djeliće svog glamuroznog života, ovoga puta reakcije su bile podijeljene, ali i znatno oštrije nego inače. Mnogi su korisnici društvenih mreža objavu okarakterizirali kao pretjeranu i neukusnu, posebno u kontekstu sve izraženijih globalnih ekonomskih razlika.

Foto: Instagram

''Wow, mora da imaju para'', ''Zašto niste ponizni kako se predstavljate?'', ''Užasno, svijet ratuje, a vi se hvalite satovima'', ''Hvalite se bogatstvom?'', neki su od komentara ispod fotografija.

S druge strane, dio publike stao je u njihovu obranu, ističući kako je upravo takav sadržaj dio imidža koji par godinama gradi.

Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

Podsjetimo, Georgina je nedavno napustila njihov dom s djecom, koji je bio razlog pogledajte OVDJE.

