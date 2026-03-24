Ljubila je glazbenika čija je iznenadna smrt šokirala svijet, a danas vodi bitku za sina

Tereza Kačerová rijetko se eksponira u medijima, a njezina svakodnevica danas je u potpunosti posvećena sinu i borbi za njega.

Švedski DJ i producent Avicii, pravim imenom Tim Bergling, preminuo je 2018. godine u 28. godini života, ostavivši iza sebe ogroman trag na svjetskoj glazbenoj sceni.

U to vrijeme bio je u vezi s Terezom Kačerovom, s kojom je privatnost držao daleko od očiju javnosti.

Avicii Foto: Profimedia

I danas ga se povremeno prisjeti na društvenim mrežama, gdje s vremena na vrijeme podijeli njihove zajedničke trenutke, nenametljivo i bez velike pažnje.

Tereza je model i majka, a na Instagramu je prati više od 20 tisuća ljudi. Njezine objave večinom su usmjerene na njezinog sina, ali i trenutke iz svakodnevice.

U opisu njezina profila na Instagramu nalazi se i poveznica na GoFundMe kampanju, kroz koju je odlučila otvoreno progovoriti o situaciji u kojoj se našla. Kako navodi, riječ je o dugogodišnjoj i iscrpljujućoj pravnoj borbi s ocem svog sina, američkim glumcem Trentom Garrettom.

Upravo tamo je podijelila i vrlo osobne detalje, ističući kako je nakon niza sudskih postupaka izgubila većinu roditeljskih prava, zbog čega danas sa sinom provodi tek ograničeno vrijeme. Posebno je naglasila kako je cijeli proces na nju ostavio financijske, ali i emocionalne posljedice.

''Nakon godina pravne borbe, ostala sam gotovo bez prava kao majka. Moj sin sa mnom provodi samo nekoliko dana mjesečno'', napisala je, dodajući kako više ne može sama podnositi troškove odvjetnika i sudskih postupaka.

Istaknula je i zabrinutost za dobrobit svog djeteta, naglasivši kako joj je cilj ponovno izboriti se za veću ulogu u njegovom životu, ali i skrenuti pažnju na, kako tvrdi, probleme s kojima se susreću mnoge majke u sličnim situacijama.

