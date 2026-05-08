Domaća voditeljica ljubi 25 godina mlađeg glazbenika: ''Nema riječi koje bi opisale moju sreću''

Ljubav Vjekoslave Bach i 25 godina mlađeg glazbenika Antonija Marića cvjeta jače nego ikad, a romantični prizori iz Venecije rastopili su njihove pratitelje na društvenim mrežama.

Domaća voditeljica proteklog je mjeseca s partnerom uživala u romantičnom bijegu u Veneciji, a emotivnom objavom na društvenim mrežama otkrila je koliko joj njihovi zajednički trenuci znače.

''Hvala, ljubavi. Nema riječi koje bi opisale moju sreću i ljubav prema tebi'', napisala je Vjekoslava uz video koji je objavila povodom svojeg rođendana.

U videu, koji prati sjetna talijanska glazba, izmjenjuju se prizori njihove romantične avanture – od vožnje gondolom kroz venecijanske kanale i ispijanja kapučina u šarmantnim kafićima pa sve do poziranja ispred poznatih znamenitosti talijanskoga grada.

Par ne skriva koliko uživa u vezi o kojoj se počelo pričati prošle godine, a njihove zajedničke fotografije često privlače pažnju pratitelja na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Antonio Marić domaćoj je publici poznat i iz jednog reality showa, a par je ranije obilježio i pola godine veze emotivnom objavom iz kreveta.

Vjekoslava je naša bivša televizijska voditeljica. Najpoznatija je po emisiji "Zagrljaj ljepote", koja je obilježila njezinu karijeru i trajala više od dva desetljeća.

Vjekoslava se 2017. godine udala za beogradskog poduzetnika Željka Vasića.

Vjenčanje je održano u makedonskom restoranu u Zagrebu, kao posveta njezinoj pokojnoj majci, koja je bila Makedonka. Međutim, u posljednje vrijeme par nije viđen zajedno u javnosti, što je potaknulo spekulacije o njihovu razdvajanju iako Vjekoslava nije službeno komentirala te navode.

Prije njega dugo je bila u vezi s rukometnim trenerom Nenadom Kljajićem.

Vjekoslava je i majka kćeri Mateje, rođene 1996. godine.

