Nova pjesma Jure Brkljače već pronalazi put do publike, spot pogađa ravno u emocije!

Jure Brkljača objavio je spot za singl "Ne mogu pobjeći", emotivnu pjesmu koja već osvaja publiku i radijski eter.

Jedan od najpoznatijih mladih vokala domaće pop scene, pjevač Jure Brkljača, nastavlja graditi svoju glazbenu priču novim singlom i spotom koji već na prvo slušanje donosi snažnu emociju.

"Ne mogu pobjeći" ne prestaje osvajati radijski eter i srca publike, a sada cijelu priču možemo pogledati i kroz istoimeni video spot.

"Novi spot je konačno vani, veselim se svakoj novoj pjesmi kao da je prva i veseli me reakcija ljudi. U ovom videu potrudili smo se dočarati samu priču pjesme u kojoj je glavna misao kako ne mogu pobjeći od emocija. Uz mene je i glumica Anamarija Radulić iz Zadra koja ovu priču dodatno čini ljepšom. Spot potpisuje talentirani Dario Lepoglavec s kojim surađujem već duže vrijeme. Potrudili smo se zajedno i nadam se da će se svidjeti ljudima", poručio je Brkljača.

Snimanje je odrađeno na lokaciji jednog od najpoznatijih zagrebačkih hotela, čiji interijer i atmosfera dodatno naglašavaju intimni ton spota, dok produkciju potpisuje DARPRO.tv Video Production, uz asistenciju Stjepana Dolenca.

Posebnu čar pjesmi daje autorski potpis Miroslava Rusa, koji stoji iza teksta i glazbe, dok aranžman potpisuje zajedno s Mihaelom Blumom, čija je dugogodišnja i uspješna suradnja već iznjedrila nizom prepoznatljivih pjesama.

Podsjetimo samo kako pjesma donosi spoj prepoznatljive melodije i suvremenog produkcijskog pristupa, a ono što joj daje lakoću slušanja, čineći je privlačnom širokom krugu publike, je upravo posebnost o kojoj nam je u nekoliko navrata pričao i sam Jure.

"'Ne mogu pobjeći' ima mi poseban vibe, nekako me podsjeća na osamdesete godine kada je i glazba, po mojem mišljenju, bila najljepša. Sjećam se trenutka snimanja u studiju, nekako mi je ova pjesma legla na prvu. Vjerujem iskreno, da će ljudi uživati slušajući je."

