Emotivna ispovijest čuvana desetljećima: Beba Balašević i Mirza Selimović predstavljaju ''Da neko pita''

Suradnja između Bebe Balašević i Mirze Selimovića došla je gotovo prirodno iz dugogodišnjeg prijateljstva i sličnih životnih vrijednosti koje dijele.

Pjesma ''Da neko pita'' ima dugu priču; Beba ju je napisala sa svega šesnaest godina, a godinama je bila omiljena među njezinim ukućanima prije nego što je odlučeno da konačno pronađe svoj put do publike. Posebnu emociju nosi i činjenica da je prvi demo ove pjesme svojevremeno otpjevao njezin otac Đorđe Balašević, dok je radio na jednom albumu.

Inspiracija vodi u mladost i prvu veliku zaljubljenost. Beba je tada bila šesnaestogodišnja djevojka zaljubljena u dečka koji je izlazio u jedan novosadski kafić, a upravo ta uspomena ostala je osnova priče koju pjesma nosi.

Kada je pjesma stigla do Mirze, brzo je osvojila i njegove najbliže, pa je bilo jasno da je upravo on pravi glas za ovu emociju. Sudjelovao je i u kreativnom procesu, dajući svoje sugestije i interpretaciju, zbog čega pjesma danas nosi osobni pečat njih oboje.

''Da neko pita'' tako nije samo novi singl, već topla glazbena ispovijest o ljubavi i uspomenama, pjesma koja lako pronalazi put do svakoga tko je barem jednom volio.

