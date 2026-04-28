Od teniske kraljice do financijskog sloma: Priča o usponima, padovima i ljubavnim skandalima Ive Majoli

Od pobjede nad nepobjedivom Hingis do borbe s dugovima i privatnim turbulencijama život Ive Majoli daleko je od klasične sportske bajke.
Sinoć na premijeri filma ''Vrag nosi Pradu 2'' u Zagrebu, Iva Majoli privukla je pažnju — elegantna, nasmijana i samouvjerena, baš kao u danima kada je osvajala svjetske teniske terene.
Njezina pojava na crvenom tepihu podsjetila je javnost na jednu od najsloženijih i najzanimljivijih sportskih životnih priča u Hrvatskoj.
Rođena 12. kolovoza 1977. u Zagrebu, Majoli je vrlo rano pokazala izniman talent. Profesionalnu karijeru započela je već kao tinejdžerica, a sredinom 90-ih postala je dio samog svjetskog vrha. Najveći trenutak karijere dogodio se 1997. godine kada je na Roland Garrosu senzacionalno pobijedila tada dominantnu Martinu Hingis i osvojila svoj jedini Grand Slam naslov. Taj trijumf nije bio samo sportski uspjeh, već i jedna od najvećih pobjeda u povijesti hrvatskog tenisa. Već godinu ranije bila je četvrta igračica svijeta, što je i njezin najbolji plasman u karijeri.
Tijekom karijere osvojila je osam WTA turnira i zaradila milijune dolara, no iza uspjeha krio se i veliki pritisak profesionalnog sporta. Karijeru je završila 2004. godine, relativno rano, i tada započinje potpuno novo poglavlje, ono koje će se pokazati znatno izazovnijim.
Nakon tenisa, Majoli se okrenula poduzetništvu. Otvorila je Teniski centar ''Iva Majoli'' u Zagrebu i pokušala kapitalizirati svoje ime kroz različite poslovne projekte. Također je bila aktivna u sportskim strukturama, uključujući i ulogu izbornice hrvatske Fed Cup reprezentacije te sudjelovanje u organizaciji turnira. Međutim, kako je i sama kasnije priznala, ulazak u poslovni svijet bio je pun pogrešaka.
Bez dovoljno iskustva i uz niz loših procjena, njezini projekti počeli su stvarati gubitke. Istovremeno je vodila luksuzan život, što je dodatno opteretilo financije. Dugovi su se s vremenom nagomilali i dosegnuli iznos od gotovo 38 milijuna kuna. U jednom trenutku suočila se s ovrhama, blokadama računa i mogućim gubitkom nekretnina, uključujući i vrijednu imovinu u Zagrebu. Njezine tvrtke našle su se pred stečajem, a situacija je godinama bila predmet interesa javnosti.
Majoli je kasnije otvoreno govorila o tom razdoblju, priznajući da je sama odgovorna za velik dio problema. Istaknula je da je pokušavala raditi poslove koje nije dovoljno poznavala te da je naučila teške, ali važne lekcije o novcu, ulaganjima i povjerenju u ljude.
Paralelno s poslovnim padom, i privatni život bio je buran. Godine 2006. udala se za poduzetnika Stipu Marića, s kojim ima kćer Miju. Njihov brak završio je razvodom 2012. godine, a cijeli proces bio je medijski eksponiran i dodatno otežao ionako zahtjevno životno razdoblje.
Unatoč svemu, Majoli je uspjela stabilizirati situaciju. Dugovi su s vremenom podmireni, iako nikada nije do kraja razjašnjeno na koji način. Postupno se vratila sportu, ali u drugačijoj ulozi, kroz organizaciju turnira, rad u teniskim institucijama i promociju sporta.
Novo poglavlje u privatnom životu otvorila je 2022. godine kada se udala za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija. Danas živi znatno povučenije nego u vrijeme najveće medijske pažnje, ali i stabilnije.
