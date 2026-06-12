Tko je glumac koji je utjelovio Mentora u hit-seriji? Obiteljski je čovjek i predaje za fakultetu

Publika ga obožava kao Mentora iz kultne serije ''Lud, zbunjen, normalan'', no malo tko zna kako izgleda privatni život Ilira Tafe, čovjeka koji je iza televizijske slave pronašao sreću u obitelji, umjetnosti i obrazovanju.

Dovoljno je reći Mentor iz serije ''Lud, zbunjen, normalan'' i lice ovog kosovskog glumca odmah postaje prepoznatljivo milijunima gledatelja diljem bivše Jugoslavije.

Ipak, iza jednog od najomiljenijih televizijskih likova krije se mnogo više od humorističnog junaka koji je godinama nasmijavao publiku. Ilir Tafa izgradio je bogatu kazališnu, filmsku i televizijsku karijeru, a istovremeno ostao posvećen obitelji, obrazovanju i kulturnom životu Kosova.

Rođen 1974. godine u Lipljanu na Kosovu, Tafa je još kao mladić pokazivao interes za umjetnost. Glumu je studirao na Fakultetu umjetnosti Sveučilišta u Prištini, gdje je diplomirao krajem devedesetih godina, a kasnije je stekao i magisterij iz glume.

Prve profesionalne korake napravio je na kazališnim daskama Kosova. Tijekom godina nastupao je u brojnim predstavama, monodramama i filmskim projektima, gradeći reputaciju jednog od najcjenjenijih kosovskih glumaca svoje generacije. Njegov talent potvrđen je i nizom nagrada za najbolju mušku ulogu na festivalima u Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i regiji.

Ilir Tafa - 4 Foto: Instagram

Pravi regionalni proboj dogodio se kada je dobio ulogu Mentora Kosove u hit-seriji ''Lud, zbunjen, normalan''. Zanimljivo je da je do angažmana došlo nakon što su scenaristi i producenti serije posjetili Prištinu i vidjeli ga na kazališnoj sceni. Iako je tada nastupao na albanskom jeziku, njegov talent bio je dovoljan da ga preporuče za jednu od najzapaženijih epizodnih uloga u seriji.

Lik Mentora vrlo brzo je postao jedan od favorita publike. Njegova neposrednost, humor i specifičan odnos prema Kosovu dali su seriji dodatnu dimenziju. Toliko je bio popularan da mnogi gledatelji i danas Ilira Tafu oslovljavaju upravo imenom njegovog televizijskog lika.

Za razliku od brojnih javnih osoba koje svakodnevno dijele detalje privatnog života, Ilir Tafa godinama uspješno čuva svoju intimu.

Poznato je da je u sretnom braku s Lindom Tafom, modnom dizajnericom koju mediji često opisuju kao iznimno elegantnu i nenametljivu osobu. Njihova ljubavna priča traje godinama, a zajedno su izgradili skladnu obitelj.

Par ima dvojicu sinova, Lisa i Erisa. U rijetkim intervjuima Tafa je govorio o očinstvu, naglašavajući kako djeci želi ostaviti slobodu da sami izaberu svoj životni put, bez pritiska da krenu njegovim stopama.

Ilir Tafa - 1 Foto: Instagram

''Rano je reći kakav će oni put izabrati. Lisi je počeo da se bavi pjevanjem i već iza sebe ima mnoge nastupe na raznim snimanjima. Iako odrastaju u takvoj atmosferi, ne bih volio da budu glumci, jer je glumački posao naporan. No, o tome oni trebaju odlučiti. Supruga je modna dizajnerica, i vrlo je uspješna u toj struci. Godine 2015. je dobila nagradu kao najbolja albanska dizajnerica'', rekao je u jednom intervjuu.

Osim glume, Tafa se godinama bavi i obrazovanjem. Predavač je dikcije te je obnašao važne funkcije u AAB Collegeu, jednoj od najpoznatijih privatnih visokoškolskih institucija na Kosovu. Njegov profesionalni život tako je podijeljen između kazališta, televizije i rada sa studentima.

I danas živi i radi u Prištini, gdje ostaje aktivan u kulturnim i obrazovnim projektima.

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