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Tko je glumac koji je utjelovio Mentora u hit-seriji? Obiteljski je čovjek i predaje za fakultetu

Piše J. C., Danas @ 14:03 Nekad i sad komentari
Ilir Tafa - 2 Ilir Tafa - 2 Foto: Screenshot

Publika ga obožava kao Mentora iz kultne serije ''Lud, zbunjen, normalan'', no malo tko zna kako izgleda privatni život Ilira Tafe, čovjeka koji je iza televizijske slave pronašao sreću u obitelji, umjetnosti i obrazovanju.

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