Sjećate se Kristine i hita Odnijela te votka? Prometna nesreća poremetila joj je planove, a danas živi u inozemstvu

Jedan od onih hitova koji su se početkom 2010-ih slušali na repeat i pjevali uglas na svakoj zabavi bio je ''Odnijela te votka'', a mnogi se danas pitaju gdje je nestala njegova pjevačica.

Početkom 2010-ih domaćom i regionalnom scenom odjeknuo je zarazni hit ''Odnijela te votka'', pjesma koju su mnogi brzo zapamtili, a još brže pjevali u klubovima i na zabavama.

Iza tog hita stajala je Kristina Vukas, mlada pjevačica koja je tada preko noći postala prepoznatljivo ime.

Kristina Vukas rođena je u Splitu, a dio djetinjstva provela je u Australiji prije nego što se vratila u Hrvatsku. Glazbom, plesom i nastupima bavila se od malih nogu, a ozbiljniji proboj dogodio se upravo s pjesmom koja ju je lansirala u fokus javnosti.

U to vrijeme primijetio ju je i legendarni autor Rajko Dujmić, koji joj je predviđao veliku karijeru.

''Od pete godine se bavim plesom, pjevanjem i glumom, inače, odrasla sam u Australiji. Bila sam i balerina, a obožavala sam vrijeme provoditi na pozornici. Prijateljice su me prijavile na jedan talent show koji se prikazivao na jednoj regionalnoj hrvatskoj televiziji. U žiriju je bio Rajko Dujmić, a moja priča je, zaista, bila filmska. Prilikom nastupa, pogriješila sam riječi pjesme koju sam izvodila, ali Rajko mi je dao priliku da ponovim nastup i tad sam ga pozitivno iznenadila. Svi u publici su pljeskali. Dujmić je mojim roditeljima rekao da pripadam sceni te da sam tu kao 'riba u vodi'. Pitao ih je smijem li raditi s njim, a oni su tad ostali šokirani. Moji roditelji su imali potpuno drukčiji plan za mene. Htjeli su da budem menadžerica. No, Rajku su, ipak, dali blagoslov'', ispričala je Vukas 2023. za Scenu.

A onda je doživjela prometnu nesreću.

'Dvije godine sam se oporavljala od prometne nesreće, a Rajko i cijela ekipa su me čekali. Bila sam poprilično uporna, tako da nisu imali izbora. Prije nesreće sam trebala ići na Doru, no to smo ipak odlučili preskočiti. Tad još nisam znala u kojem ću smjeru ići, a prvo što su mi ponudili bila je demo verzija pjesme ''Odnijela te votka'' koju je napisao Dušan Bačić u suradnji s Fayom. No, u stvaranju sam i sama sudjelovala. Sjećam se kad sam dobila tekst, nasmijala sam se. Nisam očekivala da ću za samo tri mjeseca od anonimne djevojke postat poznata. Imala sam veliku odgovornost jer su me djeca slušala. Htjela sam ostaviti dobar dojam i pazila sam što iznosim u intervjuima.''

Nakon uspjeha ''Odnijela te votka'', nastavila je izdavati pjesme poput ''Brzo i bezobrazno'', ''Mami'' i ''Burma'', a okušala se i u drugim područjima – od glume do modelinga.

U želji za većim iskorakom, Kristina se odlučila okušati i na međunarodnoj sceni. Preselila se u Sjedinjene Američke Države gdje je radila s američkim producentima i snimila pjesmu ''Tease''. Zanimljivo, pjesma je privukla pažnju i na društvenim mrežama, gdje ju je podijelila čak i Paris Hilton.

Ipak, unatoč ambicijama i dobrim kontaktima, međunarodni proboj nije se ostvario u mjeri u kojoj se očekivalo.

Pogledaji ovo inMagazin Žanamari Perčić o preokretu u svom životu i odgoju kćeri: ''Došao je trenutak...''

Za razliku od nekih izvođača koji jednostavno nestanu, Kristinin put bio je postupniji. Nakon početnog uspjeha i nekoliko projekata, fokusirala se na druge interese, uz povremene pauze i promjene životnih prioriteta.

Glazba nikada nije potpuno nestala iz njezina života, ali više nije bila u prvom planu.

Prema dostupnim informacijama, Kristina danas živi na relaciji Amsterdam – Zagreb, a karijeru je izgradila izvan estrade. Radi kao brand manager i surađuje s međunarodnim brendovima, što predstavlja potpuno drugačiji profesionalni smjer od onog kojim je krenula na početku.

Iako više nije aktivna na glazbenoj sceni kao nekad, ostavila je trag pjesmom koju mnogi i danas rado slušaju.

Pogledaji ovo Celebrity Novi imidž Marka Grubnića, na prvu ga ne biste prepoznali: ''Top ti stoji!''

I dalje je popularna na društvenim mrežama, a na Instagramu ju prati preko 13 tisuća ljudi. Kako otkrivaju njene novije objave, od popularnog spota iz 2012. do danas gotovo se uopće nije promijenila.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Tko je Dara Bubamara, folk-zvijezda koja je u centru skandala zbog eksplicitne glasovne poruke?

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Trbušni mišići Rakitićeve supruge oborit će vas s nogu, teretana joj je očito drugi dom!

Pogledaji ovo Celebrity Bombastični dekolte i prorez bez granice: Meri Goldašić u prvi plan gurnula bujne atribute